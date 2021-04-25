Gaziantep FK - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Süper Lig'de ilk 5 içerisinde yer almak isteyen Gaziantep FK, 37. hafta maçında Erzurumspor'u konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Alanyaspor'a kaybeden ev sahibi, kazanıp çıkışa geçmek istiyor. Düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Dadaşlar'ın ise 3 puandan başka çaresi yok. Gaziantep FK - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve 90 dakika öncesi tüm detaylar haberimizde.
Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK, Erzurumspor'u ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta Alanyaspor'a kaybeden Gaziantep, Erzurumspor maçıyla yeniden çıkışa geçmek istiyor. 51 puanla 8. sırada yer alan ve ilk 5 hedefi bulunan Kırmızı Siyahlı ekipte teknik direktör Sa Pinto, kart cezası nedeniyle takımın başında olamayacak. Yeni Malatyaspor galibiyetiyle moral depolayan ve alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Dadaşlar'ın ise 3 puandan başka çaresi yok. Yılmaz Vural yönetimindeki Erzurumspor, 34 puanla 20. sırada.
Gaziantep FK - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Gaziantep Kalyon Stadı’nda oynanacak Gaziantep FK - Erzurumspor maçı bugün saat 16.00'da başlayacak. Halis Özkahya'nın yöneteceği ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi, tüm detayları haberimizde olacak.
Gaziantep FK - Erzurumspor muhtemel 11'ler:
Gaziantep FK: Çağlar, Olkowski, Djilobodji, Miranda, Tosca, Rashid, Vetrih, Maxim, Güray, Mirallas, Muhammet
Erzurumspor: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Schwechlen, Boumal, Omolo, Obertan, Cenk Ahmet, Emrah, Gomes