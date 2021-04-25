Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK, Erzurumspor'u ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta Alanyaspor'a kaybeden Gaziantep, Erzurumspor maçıyla yeniden çıkışa geçmek istiyor. 51 puanla 8. sırada yer alan ve ilk 5 hedefi bulunan Kırmızı Siyahlı ekipte teknik direktör Sa Pinto, kart cezası nedeniyle takımın başında olamayacak. Yeni Malatyaspor galibiyetiyle moral depolayan ve alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Dadaşlar'ın ise 3 puandan başka çaresi yok. Yılmaz Vural yönetimindeki Erzurumspor, 34 puanla 20. sırada.

Gaziantep FK - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep Kalyon Stadı’nda oynanacak Gaziantep FK - Erzurumspor maçı bugün saat 16.00'da başlayacak. Halis Özkahya'nın yöneteceği ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi, tüm detayları haberimizde olacak.

Gaziantep FK - BB Erzurumspor ilk 11'ler

Gaziantep FK: Çağlar Akbaba, Oğuz Ceylan, Papy Djilobodji, Alin Tosca, Güray Vural, Jefferson, Amedej Vetrih, Alexandru Maxim, Kenan Özer, Muhammet Demir, Nouha Dicko

Yedekler: Mustafa, Pawel, Sousa, Furkan, Zvonimir, Mirallas, Mirza, Rashid, Ertuğrul, Miranda

BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo Schwechlen, Petrus, Omolo, Obertan, Emrah Kılınç, Cenk Ahmet, Gomes

Yedekler: Kayacan, Adolphe, Butko, Osman, Bergdich, Buğra, Novikovas, Rashani, Oltan, Özgür