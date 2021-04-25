Gaziantep FK - Erzurumspor canlı

Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK, Erzurumspor'u ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta Alanyaspor'a kaybeden Gaziantep, Erzurumspor maçıyla yeniden çıkışa geçmek istiyor. 51 puanla 8. sırada yer alan ve ilk 5 hedefi bulunan Kırmızı Siyahlı ekipte teknik direktör Sa Pinto, kart cezası nedeniyle takımın başında olamıyor. Yeni Malatyaspor galibiyetiyle moral depolayan ve alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Dadaşlar'ın ise 3 puandan başka çaresi yok. Yılmaz Vural yönetimindeki Erzurumspor, 34 puanla 20. sırada.

GAZİANTEP FK - ERZURUMSPOR CANLI TAKİP

10. dakikada konuk ekip gole çok yaklaştı. Erzurum ekibinin atağında savunmanın hatalı pası sonrasında sol kanatta topu önünde bulan Cenk Ahmet Alkılıç, ceza sahasına girer girmez müsait pozisyonda şutunu çekti. Soluna yatarak topa sahip olmaya çalışan kaleci Çağlar Şahin Akbaba’dan dönen topu, Omolo önünde buldu. Bu futbolcunun vuruşunda, Çağlar Şahin Akbaba gole izin vermedi.

26. dakikada gelişen Gaziantep atağında, ceza sahasına gönderilen top, Muhammet Demir ve Dicko’nun kafalarından sekerek ceza sahasının hemen dışındaki Vetrih’in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

33. dakikada gelişen konuk ekip atağında, verkaçla sağ taraftan ceza alanının hemen dibine kadar sokulan Obertan’ın bekletmeden yaptığı ortada iyi yükselen Gomes’in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

42. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor mutlak bir gol pozisyonundan daha yararlanamadı. Savunmanın arkasına atılan topta sol kanatta meşin yuvarlağı kontrol eden Obertan, yanındaki savunmacıyı oyundan düşürerek kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile karşı karşıya kaldı. Obertan’ın vuruşunda, kalesini terk eden Çağlar Şahin Akbaba gole izin vermedi. Obertan’ın önüne düşen topa bu oyuncudan önce bir kez daha müdahale eden Çağlar Şahin Akbaba, meşin yuvarlağı oyun alanı dışına gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

GOL | 53. dakikada Erzurumspor'da Murat'ın sağ kanattan yaptığı ortada kafa vuruşunu yapan Ricardo Gomes, takımını deplasmanda öne geçirdi: 0-1.

GOL | 59. dakikada Cenk Ahmet'in sol kanattan kullandığı kornerde Gaziantep kalecisi Çağlar Akbaba ile savunma arasındaki anlaşmazlık sonucunda kafayı vuran Hasan Hatipoğlu, Erzurumspor adına farkı 2'ye çıkardı: 0-2

GOL | 69. dakikada Gaziantep'te Dicko'nun soldan ortasında Muhammet Demir'in kafa vuruşu Mirallas'ın önüne düştü. Mirallas'ın vuruşunda ise altı pas üzerinde kafa vuruşunu yapan Muhammet Demir, Gaziantep adına farkı 1'e indirdi: 1-2.

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Süper Lig | Gaziantep: 0 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İbrahim Bozbey

Gaziantep: Çağlar Şahin Akbaba, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Tosca, Güray Vural, Kenan Özer, Jefferson, Vetrih, Maxim, Dicko, Muhammet Demir

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Mehmet Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Omolo, Boumal, Emrah Başsan, Obertan, Cenk Ahmet Alkılıç, Gomes

Sarı kart: Dk. 40 Boumal (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)