Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, geçen sezon Le Havre'den satın alma opsiyonuyla kiralanan Ertuğrul Ersoy'un bonservisinin alındığını açıkladı.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Gaziantep Futbol Kulübümüz, Fransa'nın Le Havre kulübünden geçtiğimiz yıl satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ertuğrul Ersoy'un kulübümüze kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya varmıştır.

Milli futbolcumuz, 2024-2025 sezonunun sonuna kadar armamızın başarısı için ter dökmeye devam edecektir.

Ertuğrul Ersoy'a kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.





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