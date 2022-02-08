Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, geçen sezon Le Havre'den satın alma opsiyonuyla kiralanan Ertuğrul Ersoy'un bonservisinin alındığını açıkladı.
Gaziantep FK'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Gaziantep Futbol Kulübümüz, Fransa'nın Le Havre kulübünden geçtiğimiz yıl satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ertuğrul Ersoy'un kulübümüze kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya varmıştır.
Milli futbolcumuz, 2024-2025 sezonunun sonuna kadar armamızın başarısı için ter dökmeye devam edecektir.
Ertuğrul Ersoy'a kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.