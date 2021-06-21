Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Doğan Erdoğan ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Kulüp Başkanı Cevdet Akınal’ın da imza törenine katıldı.

DOĞAN ERDOĞAN KİMDİR?

22 Ağustos 1996 yılında Samsun’da dünyaya gelen Doğan, futbola Samsunspor alt yapısında başladı. Daha sonra Avusturya Ligi takımlarından Lask’a transfer olan başarılı orta saha, Juniors OÖ kulübüne transfer oldu. 2019 yılında Trabzonspor ’a transfer olan Doğan, son olarak ise Çaykur Rizespor formasını giydi. Merkez orta saha pozisyonunda forma giyen ve dinamik yapısıyla adından söz ettiren başarılı futbolcu, 36 kez de Milli Takımımızın alt yaş kategorilerinde forma giydi. Kariyerinde 172 resmi müsabakaya çıkan Doğan, bu karşılaşmalarda beş gol atıp on altı kez de asist yapma başarısı gösterdi. Doğan Erdoğan önümüzdeki iki sezon boyunca kırmızı-siyahlı armamızın başarısı için ter dökecek.