Gaziantep, Süper Lig’in 30. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.Ligde 30. haftaya 7. sırada giren Gaziantep, 24 puanla 20. sırada bulunan Denizlispor’u puansız göndermenin hesaplarını yapıyor. Ligde geçen hafta konuk ettiği Yeni Malatyaspor’u 3-2 mağlup eden Yukatel Denizlispor, galip gelemediği son 6 deplasman maçında 4 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı. Yeşil-siyahlı ekip, dış sahada son 3 karşılaşmada gol atamadı.

Gaziantep FK - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Gaziantep Kalyon Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Gaziantep ekibi, Denizlispor maçında kart cezası nedeniyle Mirallas ve sakatlığı bulunan Kana Bıyık, Güray Vural ve Jefferson’dan yararlanamayacak. Öte yandan, kart cezası sınırında bulunan Vetrih, Morais ve Dicko, bu hafta sarı kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

Radoslaw Murawski ve Muris Mesanovic’in cezası nedeniyle forma giyemeyeceği Denizlispor’da Özgür Çek, Fabiano Leismann ve Recep Niyaz hafta içinde takımdan ayrı çalıştı. Son 5 maçta 1 galibiyeti bulunan Gaziantep, sıralamada 43 puanla 7. durumda yer alıyor Süper Lig’de rakibiyle 4. kez karşılaşacak Yukatel Denizlispor, daha önceki 3 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Yeşil-siyahlı ekip rakibine karşı tek galibiyetini geçen sezon deplasmanda almıştı.