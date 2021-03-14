Gaziantep FK - Denizlispor canlı

Gaziantep, Süper Lig’in 30. haftasında sahasında Denizlispor ile karşılaşıyor. Ligde 30. haftaya 7. sırada giren Gaziantep FK, 24 puanla 20. sırada bulunan Denizlispor’u puansız göndermenin hesaplarını yapıyor. Ligde geçen hafta konuk ettiği Yeni Malatyaspor’u 3-2 mağlup eden Denizlispor, galip gelemediği son 6 deplasman maçında 4 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı. Yeşil-siyahlı ekip, dış sahada son 3 karşılaşmada gol atamadı.

MAÇ BAŞLADI!

6. dakikada Rodallega’nın dönerek çektiği şutta kaleci Cenk Gönen topu kontrol etti.

8. dakikada kaleci Cenk Gönen’i çalımlayarak geçen Dicko’nun vuruşunda kale çizgisinde Mustafa Yumlu topu çıkardı.

40. dakikada Kenan Özer’in ceza sahasına girerek vuruşunda top yandan auta çıktı.

45+2. Ceza sahası içinde Dicko’nun kafa vuruşu sonrası top yandan az farkla auta gitti.

İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

51. dakikada Denizlispor'da Özer Özdemir, kırmızı kart gördü.

Gaziantep FK: Günay, Jefferson, Toşça, Kenan, Junior Morais, Olkowski, Andre Sousa, Rashid, Maxim, Vetrih, Dicko

Denizlispor: Cenk, Özer, Oğuz, Mustafa, Ayman, Kubilay, Diskerud, Bakalorz, Sacko, Sagal, Rodallega

Gaziantep FK - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Gaziantep Kalyon Stadı’nda saat 16.00’da başlayan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

SÜPER LİG PUAN DURUMU