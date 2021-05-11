Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı Canlı

Gaziantep, Süper Lig’in 41. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ev sahibi takımın Süper Lig'de 5.'lik şansı matematiksel olarak devam ediyor. Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u yenerek bu şansını sürdürmek istiyor. Konuk ekip Çaykur Rizespor ise 45 puanla düşme hattının hemen üzerinde.

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Gaziantep Kalyon Stadyumu’ndaki mücadele, saat 20.30’da başlayacak. beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...





Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı ilk 11'leri belli oldu

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Morais, Oğuz, Maxim, Jefferson, Sousa, Kenan, Muhammet, Dicko

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Selim, Emir, İsmail, Abdullah, Dokovic, Sabo, Tunay, Fernando, Soderlund













Ligde 55 puanla 8. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, son haftalardaki kötü gidişine son vermek istiyor. Son 7 haftada sadece 5 puan alabilen Gaziantep, ilk 5 hedefini de zora soktu.

Gaziantep’te sakatlığı süren Kana Bıyık, Vetrih ve Tosca, kart cezalısı Miranda ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan iki futbolcu, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.



