Gaziantep FK, Bursaspor karşısında ilk galibiyetini arıyor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna adını yazdıracak takımların belli olacağı karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Perşembe günü Gaziantep Kalyon Stadyumunda Gaziantep FK ve Bursaspor karşı karşıya gelecek ve her iki takımda son 16 turuna adını yazdırmaya çalışacak. Süper Lig 'in önemli ekiplerinden olan Gaziantep Futbol Kulübü, eski adı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor iken Bursaspor ile 2005-2006 sezonunda 2 kez karşı karşıya gelmiş ve her iki maçtan da yenik ayrılmıştı.

Gaziantep FK ilk galibiyetini almaya çalışacak

2005-2006 sezonunda Bursaspor ile 2 kez karşı karşıya gelen Gaziantep FK, 1-2 ve 3-0’lık skorlarla maçlardan yenik olarak ayrılmıştı. Gaziantep ekibi, Türkiye Kupası karşılaşmasında evinde konuk edeceği Bursaspor karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak. Perşembe günü saat 18.30 oynanacak olan maçta Ümit Öztürk düdük çalacak.

Antrenmanlara hız kesmeden devam ediliyor

Bursaspor karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak olan Gaziantep ekibi, maç hazırlıklarına da hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde, antrenman yapan kırmızı-siyahlılar; yaklaşık 1 saat 10 dakika süren antrenmanda ısınma, 5’e 2 pas çalışmaları ve dar alanda çift kale maç yaptı. Öte yandan Gaziantep ekibi bugün yapılacak antrenmanın ardından kampa girecek.

İHA