Gaziantep ekibinden yapılan transfer açıklaması şu şekilde:

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Trabzonspor forması giyen başarılı futbolcu Bilal Başacıkoğlu ile anlaşmaya vardı.

1995 doğumlu Bilal Başacıkoğlu, Başkan Vekilimiz Cevdet Akınal’ın da katıldığı imza töreniyle kendisini sezon sonuna kadar kırmızı-siyahlı armamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.

BİLAL BAŞACIKOĞLU KİMDİR?

26 Mart 1995 yılında Hollanda’nın Zaanstad şehrinde dünyaya gelen Bilal, futbola Ajax alt yapısında başladı. Henüz 13 yaşında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken hücum futbolcusu, daha sonra ise Haarlem, Heerenveen ve Feyenoord formalarını terletti. 2019 yılında ülkemize transfer olan Bilal ilk olarak Kayserispor’da forma giydikten sonra Trabzonspor’a imza attı. Türkiye Milli Takımımızın alt yaş kategorilerinde de 16 kez forma giyen başarılı futbolcu, kariyerinde 239 resmi müsabakaya çıkarken 30 gol atıp 38 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Hücum hattının her mevkisinde forma giyebilen Bilal Başaçıkoğlu, önümüzdeki sözleşme süreci boyunca armamızın başarısı için ter dökecek."