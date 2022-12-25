Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig 'in 15'inci haftasında Beşiktaş 'ı konuk etti. Heyecan dolu karşılaşma Kalyon Stadyumu'nda oynandı.

Müsabakada Atilla Karaoğlan görev aldı. Gaziantep FK'nın tecrübeli eldiveni Günay Güvenç ile Atilla Karaoğlan arasında maç başlamadan kriz çıktı.

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BULUT'TAN MUHABİRE GÜLDÜREN YANIT

Yayıncı kuruluş muhabirinin "Oyun planınız nasıl olacak Beşiktaş'a karşı?" sorusuna Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut esprirli bir yanıt verdi. Bulut: "İstiyorsan bütün her şeyi sana açıklayayım, Şenol Hoca bilgileri almış olur(gülerek)" yanıtını verdi.

TAYT KRİZİ

beIN Sports'un aktardığı bilgiye göre; Gaziantep FK'nın tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç, karşılaşma öncesinde şortunun altına farklı renkte bir tayt giydi. Müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan'ın Günay Güvenç'ten taytını değiştirmesini istediği belirtildi.





Günay Güvenç'in hakemin bu talebine tepki gösterdiği aktarıldı. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan bu tepki sonrası Günay Güvenç'e koridorda sarı kart gösterdi. Günay Güvenç maç başlamadan sarı kartla cezalandırıldı. Tecrübeli file bekçisi karşılaşmaya şortun altına tayt giymeden başladı.

İŞTE TALİMAT MADDESİ

Türkiye Futbol Federasyonu sportif ekipman talimatı madde 15'te şu bilgiler yer alıyor:

Kalecilerin forma setleri diğer oyuncular ve müsabaka hakemlerinden bariz bir şekilde farklı renklerde olmak zorundadır.