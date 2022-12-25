Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş , Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak. 2-1'lik Galatasaray mağlubiyetinin ardından Antalyaspor maçı terör saldırısı nedeniyle ertelenen Beşiktaş, 22 puanda. Deplasmanda 3 puandan başka bir şey düşünmeyen Kara Kartal, fire vermeden kazanmayı ve zirve hattına bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor. Son 9 maçından 1 galibiyet çıkarabilen, 3 maçtır galibiyete hasret kalan Erol Bulut'lu Gaziantep ise kötü gidişata zorlu rakibi karşısında ser vermenin hesapları içerisinde.

Gaziantep FK-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak Gaziantep FK-Beşiktaş maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Gaziantep FK-Beşiktaş muhtemel 11'ler:

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Arda, Ertuğrul, Tosca, Jevtovic, Hanousek, Sagal, Maxim, Merkel, Figueiredo

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Talha, Masuaku, Redmond, Souza, Salih, Gedson, Cenk, Weghorst

Tüm gözler Cenk Tosun'da

Beşiktaş’ta teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş’in gelmesi sonrasında Kara Kartal’ın hücum hattında belirgin bir yükseliş yaşanmıştı. Önceki teknik direktör Valerien Ismael’in döneminde dakikalara mahkum kalan Cenk Tosun, ilk 11’e geçiş yapması sonrasında kısa sürede takıma maksimum katkı vermeye başladı. Son olarak Şanlıurfaspor’la oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında takım 2-0 geriye düşmüşken sorumluluk alan Cenk, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla geri dönüşün en önemli mimarı olmuştu. Başarılı futbolcu, bugün Gaziantep deplasmanında oynanacak karşılaşmada da Kara Kartal’ın en önemli hücum silahlarından biri olacak. Tosun, Weghorst’la birlikte Beşiktaş’a zaferi getirmeye çalışacak.

Beşiktaş’ta hedef seri sonu!

Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı üç Süper Lig maçını da kazanamayan Beşiktaş’ın lig tarihinde 4+ kez konuk olup mağlup edemediği bir rakibi bulunmuyor. Bu deplasmandaki ilk iki karşılaşmayı üçer gol yiyerek kaybeden Siyah-Beyazlılar, son ziyaretinden golsüz eşitlikle döndü. Kartal, bugün kazanıp negatif seriyi bitirme amacında

Kara Kartal’da 2 eksik var

Süper Lig’de oynadığı 13 mücadelede 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 22 puan yazdırdı. Siyah-Beyazlılar, 15. haftaya 8. sırada girdi. Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Romain Saiss ve Rachid Ghezzal, bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.

Gaziantep FK tam kadro...

Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 16 puan topladı. Rakip fileleri 19 kez havalandıran Kırmızı-Siyahlı ekip, kalesinde deaynı sayıda gole engel olamadı. Oynadığı son 3 maçtan 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Gaziantep FK, seyirci avantajını kullanıp rakibini yenmenin hesaplarını yapıyor. Ev sahibi ekipte sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.