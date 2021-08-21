Beşiktaş , Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Siyah-beyazlı ekip, sezonun ilk maçında evinde Çaykur Rizespor ’u 3-0 mağlup etti. Gaziantep temsilcisi ise deplasmanda Fatih Karagümrük’e 3-2 kaybetti. Beşiktaş, 2'de 2, Gaziantep ise ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Chelsea’nin yeni sezon kampında yer alan ve Beşiktaş’a hazır olarak katılan Batshuayi’nin bu karşılaşmaya ilk 11’de başlaması bekleniyor. 7 günlük karantina süreci sonrası çalışmalara katılan Teixeira’nın ise 2. yarıda süre alması planlanıyor.

Gaziantep FK-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Bu akşam saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Gaziantep FK-Beşiktaş muhtemel 11'ler:

Gaziantep FK: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Ghezzal, Souza, Atiba, Salih, N’Koudou, Batshuayi

Beşiktaş: Günay, Olkowski, Djilobodji, Ulaş, Ertuğrul, Mendyl, Furkan, Jefferson, Recep, Mirza, Dicko

Beşiktaş, Gaziantep'te zorlanıyor

Beşiktaş, Süper Lig’in 2. haftasında bugün Gaziantep ile karşı karşıya gelecek. Kartal, Süper Lig’de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep’e deplasmandaki iki maçta da mağlup oldu. 2019-2020’de ligde mücadele etmeye başlayan Gaziantep, ilk sezonunda Beşiktaş’ı 3-2 yendi. Beşiktaş, geçen sezonki deplasman karşılaşmasında ise rakibine 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş, evindeki karşılaşmalarda Gaziantep’i 2019-2020’de 3-0 yenerken geçen sezon ise rakibine 2-1 üstünlük kurdu.

Sergen Yalçın sadece 1 kez...

Süper Lig kariyerinde Beşiktaş’a rakip olduğu yedi maçın altısını kaybeden Erol Bulut, sadece Kasım 2017’de 0-0 sona eren ilk karşılaşmasından puan çıkarabildi. Erol Bulut’un çalıştırdığı takımlara rakip olduğu beş Süper Lig maçında 2 galibiyet ve iki beraberlik alarak sadece birini kaybeden Sergen Yalçın ise bu sonucu 2019/20 sezonunda Yeni Malatyaspor’un başındayken 2-3’lük skorla aldı.

Gaziantep FK'da yeni transferler görev bekliyor

Sezonun ilk maçında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük’e 3-2 yenilen Gaziantep, bu akşam ağırlayacağı Beşiktaş karşısında ilk 3 puanını almayı hedefliyor. Uzun bir aradan sonra seyircisiyle evinde buluşacak olan Gaziantep ekibinde, Kana Bıyık ve Maxim sakatlıkları dolayısıyla forma giyemeyecek. Sagal’ın kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacağı Güneydoğu Anadolu temsilcisinde 2 oyuncu da yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle takımı yalnız bırakacak. Yeni transferlerden Joao Figueiredo ve Alexander Merkel ise teknik direktör Erol Bulut’tan forma bekleyecek.