Gaziantep FK - Beşiktaş maçı iddaa oranları

Dünya Kupası arasından önceki son 9 lig maçını sadece 1 galibiyetle geçen Gaziantep FK, ara dönüşünü kupada Boluspor'u 3-1 yenerek yaptı. 3 gün önceki Ziraat Türkiye Kupası maçında stoperlerden Papy Djilobodji ve sol bek Matej Hanousek dinlendi; TD Erol Bulut bu iki isim dışında ideal oyuncularını kullandı. Beşiktaş 'a karşı 5'li savunma düzeni ile çıkacaklardır... Hanousek ilk 11'e geri döner, sağ bekte de Stelios Kitsiou olur. Djilobodji, savunmanın ortasındaki Ertuğrul Ersoy ve Alin Toşça'ya katılır. Orta alanda Marko Jevtovic ve Furkan Soyalp direnci yüksek tutar; "ince işleri" Alexandru Maxim yapar. En ileride Joao Figueiredo'nun yeri garanti... Brezilyalı oyuncunun yanında/arkasında sakatlığını atlatan Angelo Sagal'ı görebiliriz.

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

İlk yarısını 2-0 geride kapattığı Şanlıurfaspor maçını 65'ten sonra bulduğu gollerle 4-2 kazanan Beşiktaş, Gaziantep deplasmanına 4 eksikle geldi. Rachid Ghezzal ve Romain Saiss sakat; Francisco Montero ve Oğuzhan Akgün, TD Şenol Güneş tarafından tercih edilmedi. Sakatlığını atlatan Josef de Souza kamp kadrosuna dahil edildi. Orta alanda büyük ihtimalle "Atiba, Necip & Gedson" üçlüsünü izleyeceğiz. Josef yedekte bekleyecek... Şanlıurfaspor karşılaşmasının son bölümünde hücumdaki performanslarıyla galibiyeti getiren Kevin N'Koudou, Cenk Tosun ve Wout Weghorst, Gaziantep FK karşısında ilk 11'de olacak. Eldivenleri de Mert Günok'un devralması bekleniyor. Kupa maçında Ersin Destanoğlu oynamıştı...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Gaziantep FK'nın iç sahada oynadığı son 4 lig maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik.

- Beşiktaş'ın bu sezon Şenol Güneş'le çıktığı 4 resmi maçın tamamı "KG VAR & 2.5 ÜST" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran seçenekleriyle iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %35'lik kesim siyah-beyazlı ekibin zorlu Gaziantep deplasmanında 3 puana yakın olduğunu düşünüyor... %17'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU HALİL DEMİRKAN’IN TERCİHİ

Beşiktaş hafta içinde kupa mücadelesinde Şanlıurfaspor karşısında zorlansa da turu geçmeyi başarmıştı. Gaziantep de Bolu'yu 3-1 geçerek son 16'ya kalmayı başardı. İki ekip de bu sezon savunma performansı olarak sorun yaşadı. Beşiktaş, ligdeki 13 maçının 10'unda kalesinde gol gördü. Gaziantep ise 13 maçın 11'inde kalesini gole kapatamadı. Bu mücadelede de ekiplerin birbirine karşı boşluklar bulacağını düşünüyorum. KGV seçeneği ideal.