Gaziantep FK-Beşiktaş maç sonucu: 0-0

Süper Lig 'in 2. haftasında Beşiktaş , deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalırken maça N'Sakala'nın fenalaşıp hastaneye kaldırılması damga vurdu. Siyah-Beyazlılar'da Alex Teixeira ve Batshuayi ilk defa forma şansı buldu.

Maçtan önemli dakikalar:

Gaziantep FK-Beşiktaş maçı başladı.

4.dakikada Gaziantep FK'da Hamza Mendyl, Rosier'e yapmış olduğu tehlikeli hareket sonucunda sarı kart gördü.

12.dakikada da Beşiktaş'ta N'Sakala Recep Niyaz'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

20.dakikada Gaziantep FK etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Hamza Mendyl şık bir çalımla Rosier'den sıyrıldı ve çizgiye kadar inip ceza sahasına ortaladı. Dicko gol vuruşunu yapacakken son anda Vida araya girdi ve topu kornere attı.

22.dakikada Beşiktaş karşılaşmadaki ilk şutunu çekti. Orta sahadan seri paslarla çıkan Beşiktaş'ta Ghezzal'ın şutu kaleci Güven'de aldı.

30.dakikada sakatlanan Dicko'un yerine Gaziantep FK'da Kenan Özer oyuna girdi.

24.dakikada Kitsiou'nun uzaktan vuruşu üst direğin hemen üstünden auta gitti.

İlk yarının uzatma dakikalarında Tosca ve Vida sarı kart gördü.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı başlarken Beşiktaş'ta N'Koudou'nun yerine Larin oyuna girdi.

Larin oyuna girer girmez Beşiktaş ön alanına hareket getirdi. 47.dakikada Larin'in ceza sahası dışından şutunu Güven kurtardı.

Larin gole çok yaklaştı!

50.dakikada Beşiktaş'ta topla buluşan Ghezzal şık çalımla rakibinden kurtuldu ve arka direkteki Larin'i gördü. Larin'in şutu zayıf olunca top Günay'da kaldı.

Beşiktaş, ikinci yarının başlamasıyla Gaziantep FK kalesinde tehlikeli ataklar üretmeye başladı.

61.dakikada Gaziantep'te Merkel'in yerine Furkan Soyalp oyuna girdi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın oyuna müdahele etti ve Alex Teixeira, Batshuayi ve Gökhan oyuna girerken Ghezzal Atiba ve Kenan oyundan çıktı.

N'Skala kendini yere bıraktı hastaneye götürüldü!

70.dakikada oyunun durduğu bir anda orta sahada N'Skala kendini yere bıraktı. Sahaya giren ambulans N'Sakala'yı hastaneye götürdü. N'Sakala'nın nefes aldığı bildirildi. Ambulansa bildirilen N'Skala'nın bilincinin açık olduğu ifade edildi. Deneyimli sağ bekin yerine de Rıdvan oyuna girdi.

Karşılaşmanın sonuna 10 dakika eklendi.

90+3'te Gaziantep FK Jefferson ile mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı.

90+5.dakikada Alex Teixeira'nın ceza sahasına yakın bir bölgeden yaptığı vuruş direğin üstünden auta gitti.

Maç başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Gaziantep FK-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Bu akşam saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Gaziantep FK-Beşiktaş 11'ler:

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Jefferson, Ertuğrul, Recep, Figueiredo, Mendyl, Merkel, Kitsiou, Dicko

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Skala, Josef de Souza, Ghezzal, Salih, Atiba, N'Koudou, Kenan Karaman

Yedekler: Yedekler: Mert, Rıdvan, Batshuayi, Oğuzhan, Gökhan, Mehmet, Larin, Necip, Güven, Alex Teixeira





Beşiktaş, Gaziantep'te zorlanıyor

Beşiktaş, Süper Lig’in 2. haftasında bugün Gaziantep ile karşı karşıya gelecek. Kartal, Süper Lig’de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep’e deplasmandaki iki maçta da mağlup oldu. 2019-2020’de ligde mücadele etmeye başlayan Gaziantep, ilk sezonunda Beşiktaş’ı 3-2 yendi. Beşiktaş, geçen sezonki deplasman karşılaşmasında ise rakibine 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş, evindeki karşılaşmalarda Gaziantep’i 2019-2020’de 3-0 yenerken geçen sezon ise rakibine 2-1 üstünlük kurdu.

Sergen Yalçın sadece 1 kez...

Süper Lig kariyerinde Beşiktaş’a rakip olduğu yedi maçın altısını kaybeden Erol Bulut, sadece Kasım 2017’de 0-0 sona eren ilk karşılaşmasından puan çıkarabildi. Erol Bulut’un çalıştırdığı takımlara rakip olduğu beş Süper Lig maçında 2 galibiyet ve iki beraberlik alarak sadece birini kaybeden Sergen Yalçın ise bu sonucu 2019/20 sezonunda Yeni Malatyaspor’un başındayken 2-3’lük skorla aldı.

Gaziantep FK'da yeni transferler görev bekliyor

Sezonun ilk maçında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük’e 3-2 yenilen Gaziantep, bu akşam ağırlayacağı Beşiktaş karşısında ilk 3 puanını almayı hedefliyor. Uzun bir aradan sonra seyircisiyle evinde buluşacak olan Gaziantep ekibinde, Kana Bıyık ve Maxim sakatlıkları dolayısıyla forma giyemeyecek. Sagal’ın kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacağı Güneydoğu Anadolu temsilcisinde 2 oyuncu da yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle takımı yalnız bırakacak. Yeni transferlerden Joao Figueiredo ve Alexander Merkel ise teknik direktör Erol Bulut’tan forma bekleyecek.