Batshuayi ve Teixeira transferleriyle kadrosunu iyice güçlendiren Beşiktaş , Kalyon Stadyumu'nda Gaziantep FK'ya konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

Yeni sezona Erol Bulut'la başlayan Gaziantep FK, Fatih Karagümrük karşısında hem 3-2 kaybetti hem de Angelo Sagal'ı kaybetti. Şilili kanat oyuncusu kart cezalısı... Sagal dışında takımda 5 eksik daha var... Oğuz Ceylan ve Enver Cenk Şahin koronavirüs karantinasında; Alexandru Maxim, Amedej Vetrih ve Jean-Armel Kana-Biyik sakat. Recep Niyaz'ın hamile eşi koronavirüse yakalanıp karnındaki bebeğini kaybetmişti. 26 yaşındaki oyuncunun durumu maç saati netlik kazanacak. Son 2-3 günde transferi tamamlanan Alexander Merkel ve Joao Figueiredo'nun durumları da belirsizliğini koruyor... 5'li savunmanın solunda Hamza Mendyl izleyeceğiz. Hücumda Nouha Dicko'nun yanında, Sagal'ın yokluğunda Torgeir Börven görev yapabilir. Recep Niyaz'ın son durumuna göre orta alanda Jefferson ve Furkan Soyalp'le birlikte Kenan Özer'i ilk 11'de görebiliriz.

Geçen sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, hem elindeki önemli isimleri takımda tutmayı başardı hem de birbirinden flaş transferlere imza attı. Yeni sezonun ilk haftasında Salih Uçan ve Kenan Karaman izledik, Mehmet Topal süre almadı. İkinci hafta Gaziantep kafilesinde Mert Günok, Michy Batshuayi ve Alex Teixeira da yer aldı. TD Sergen Yalçın, Mert Günok'uk takıma katılmasıyla Utku Yuvakuran'ı ideal kadronun dışında bıraktı. İlk 11'de şu an için Ersin Destanoğlu izlemeye devam edeceğiz. Hatta Rizespor 'a başlayan 11'de değişiklik olması da beklenmiyor... Orta alanda "Atiba, Josef & Salih" oynayacak. Hücumun kanatlarında "Ghezzal & N'Koudou" göreceğiz. Merkezde yine Kenan Karaman başlayacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Erol Bulut daha önce Beşiktaş'a 8 kez rakip oldu, hiçbir maçı kazanamadı. (2 beraberlik - 6 mağlubiyet)

- Sergen Yalçın daha önce Beşiktaş'ın başında Gaziantep FK'ya 3 kez rakip, 3 maçta da 2.5 gol barajı aşıldı. (3 maç - 10 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %60'lık kesim geçen sezonun kadrosunu koruyan ve önemli takviyeler yapan siyah-beyazlı ekipten, birçok eksiği olan Gaziantep FK karşısında galibiyet bekliyor... %7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI CAN TONGO NE DİYOR?

Gaziantep, bu sezona Erol Bulut’la başladı. İlk maçta Karagümrük karşısında 3-2 mağlup oldular. Beşiktaş ise domine ettiği maçta Rize’yi 3-0 gibi net bir skorla geçti. Bu maçta da Sergen hoca önderliğinde en az 2 gol bulurlar.