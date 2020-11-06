Gaziantep FK - Beşiktaş (CANLI)
Süper Lig'de son haftalarda kazandığı maçlarla çıkışa geçen Beşiktaş, 8. hafta maçında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oluyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Siyah-Beyazlılar kazanarak çıkışını devam ettirmek istiyor. Gaziantep FK ise geçen sezon olduğu gibi rakibini sahasından eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Gaziantep FK - Beşiktaş maçı canlı skor takibi ve canlı anlatımı Fanatik.com.tr'de...Üst üste goller geldi
Gaziantep FK ile Beşiktaş, Süper Lig 8. hafta açılış maçında karşı karşıya geliyor. Ligde bir haftayı bay geçen Beşiktaş, oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip, topladığı 10 puanla 8. sırada yer aldı. Birer galibiyet ve mağlubiyet ile 5 beraberlik alan Gaziantep FK ise siyah-beyazlıların bir basamak gerisinde 9. sırada bulunuyor. Ligdeki 3 galibiyetin 2'sini deplasmanda kazanan siyah-beyazlı ekip, iç sahada ilk galibiyetini ise geçen hafta Yeni Malatyaspor'u yenerek elde etti. Sergen Yalçın geçen hafta Yeni Malatyaspor karşısında çıkan ilk 11'i bozmadı. Josef ise maça yedek kulübesinde başlıyor
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Gaziantep FK - Beşiktaş maçının ilk 11'leri:
Gaziantep FK: Günay, Tosca, Kanabıyık, Djilobodji, Oğuz, Vetrih, Olkowski, Maxim, Mirallas, Dicko, Muhammet Demir
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Oğuzhan, Dorukhan, Atiba, Larin, Ghezzal, Aboubakar
MAÇ BAŞLADI
2.dakikada Gaziantep FK sağ kanattan korner kazandı. Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Maxim ortaladı kaleci Günay çıkıp kontrol etti.
5.dakikada sağ kanattan yine Gaziantep Fk korner kazandı. Mirallas ortaladı ön direkte Beşiktaş savunması topu çıkardı
8.dakikada Ghezzal ceza sahası dışından vurdu top kaleci Günay'da kaldı
9.dakikada sol kanattan gelen topa Larin kafayı vurdu, yavaş şutu kalecide kaldı
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 17.dakikada Beşiktaş'ta stoper Welinton çıktı yerine Montero girdi
18.dakikada Aboubakar ceza sahası dışından vurdu top savunmadan döndü
20.dakikada savunmanın arkasına Dicko sarktı kaleci Ersin de çıktı iyi oyuncu topa vurmak isterken çarpıştı ve kısa süreli sakatlık geçirdi
SARI KART! 24.dakikada Beşiktaş'ta Montero yaptığı faul sonucu sarı kart gördü
32.dakikada sağ kanattan Oğuz Yılmaz geldi sert ortasından sonuç gelmedi
34.dakikada sağ kanattan Dicko ortaladı kaleci Ersin topu tokatladı ve tehlikeyi uzaklaştırdı
DİREKTEN DÖNDÜ! 38.dakikada Cyle Larin ceza sahasına girmeden plase vuruş yaptı ve top yan direkten döndü
42.dakikada sağ kanattan Ghezzal ceza sahasına ortaladı kaleci Günay çıkıp topu aldı
GOL! 45.dakikada Mirallas'ın golüyle Gaziantep FK 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelen topa Muhammet vurdu kaleci Ersin kurtardı seken topu önünde bulan Mirallas boş kaleye golü attı
İlk yarıyı Gaziantep FK 1-0 önde kapattı
İkinci yarı başladı. Devre arasında Beşiktaş'ta oyundan Oğuzhan ve Dorukhan çıktı yerlerine Josef ve Mensah girdi
52.dakikada savunmanın arkasına Ghezzal sarktı ama kaleci Günay erken davrandı ve topu uzaklaştırdı
KIRMIZI KART! 54.dakikada Ersin ceza sahası dışında yaptığı faul sonucu hakemden direkt kırmızı kart gördü
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! Beşiktaş'ta oyundan Ghezzal çıktı yerine kaleci Utku girdi
GOL! 61.dakikada Beşiktaş, Larin'in golüyle skoru eşitledi. Sağ kanattan Rosier ortaladı, Larin arka direkten dokundu ve golü attı
GOL! 63.dakikada Gaziantep FK, Muhammet Demir'in golüyle yeniden öne geçti
66.dakikada Mensah köşe vuruşunu kullandı ortasını savunma uzaklaştırdı
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 71.dakikada oyundan Larin çıktı yerine Güven Yalçın girdi
71.dakikada Gaziantep FK teknik direktörü Sumudica hakemden sarı kart gördü
77.dakikada sağ kanattan bu kez Vida geldi ortaladı ama sonuç gelmedi
Maçtan notlar
Dorukhan Toköz ceza sınırında
Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz, ceza sınırında. Bu sezon Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Denizlispor maçlarında sarı kart gören Dorukhan, bu karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa cezalı duruma düşüp, 9. haftadaki Medipol Başakşehir mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.
Gaziantep cephesi
Gaziantep FK, Beşiktaş'a karşı oynanacak maçta teknik direktörü Marius Sumudica'ya da kavuştu. Kart ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu cezaları nedeniyle 3 haftadır takımının başında bulunamayan Sumudica, Beşiktaş maçıyla yeniden görevde. Cezalı oyuncunun bulunmadığı Gaziantep ekibinde, sakatlıkları bulunan Andre Felipe ve Zvonimir Kozulj'un kadroda yok