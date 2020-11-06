Gaziantep FK - Beşiktaş (CANLI)

Gaziantep FK ile Beşiktaş, Süper Lig 8. hafta açılış maçında karşı karşıya geliyor. Ligde bir haftayı bay geçen Beşiktaş, oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip, topladığı 10 puanla 8. sırada yer aldı. Birer galibiyet ve mağlubiyet ile 5 beraberlik alan Gaziantep FK ise siyah-beyazlıların bir basamak gerisinde 9. sırada bulunuyor. Ligdeki 3 galibiyetin 2'sini deplasmanda kazanan siyah-beyazlı ekip, iç sahada ilk galibiyetini ise geçen hafta Yeni Malatyaspor'u yenerek elde etti. Sergen Yalçın geçen hafta Yeni Malatyaspor karşısında çıkan ilk 11'i bozmadı. Josef ise maça yedek kulübesinde başlıyor









Gaziantep FK - Beşiktaş maçının ilk 11'leri:

Gaziantep FK: Günay, Tosca, Kanabıyık, Djilobodji, Oğuz, Vetrih, Olkowski, Maxim, Mirallas, Dicko, Muhammet Demir

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Oğuzhan, Dorukhan, Atiba, Larin, Ghezzal, Aboubakar





MAÇ BAŞLADI

2.dakikada Gaziantep FK sağ kanattan korner kazandı. Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Maxim ortaladı kaleci Günay çıkıp kontrol etti.

5.dakikada sağ kanattan yine Gaziantep Fk korner kazandı. Mirallas ortaladı ön direkte Beşiktaş savunması topu çıkardı

8.dakikada Ghezzal ceza sahası dışından vurdu top kaleci Günay'da kaldı

9.dakikada sol kanattan gelen topa Larin kafayı vurdu, yavaş şutu kalecide kaldı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 17.dakikada Beşiktaş'ta stoper Welinton çıktı yerine Montero girdi









18.dakikada Aboubakar ceza sahası dışından vurdu top savunmadan döndü

20.dakikada savunmanın arkasına Dicko sarktı kaleci Ersin de çıktı iyi oyuncu topa vurmak isterken çarpıştı ve kısa süreli sakatlık geçirdi

SARI KART! 24.dakikada Beşiktaş'ta Montero yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

32.dakikada sağ kanattan Oğuz Yılmaz geldi sert ortasından sonuç gelmedi

34.dakikada sağ kanattan Dicko ortaladı kaleci Ersin topu tokatladı ve tehlikeyi uzaklaştırdı

DİREKTEN DÖNDÜ! 38.dakikada Cyle Larin ceza sahasına girmeden plase vuruş yaptı ve top yan direkten döndü

42.dakikada sağ kanattan Ghezzal ceza sahasına ortaladı kaleci Günay çıkıp topu aldı

GOL! 45.dakikada Mirallas'ın golüyle Gaziantep FK 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelen topa Muhammet vurdu kaleci Ersin kurtardı seken topu önünde bulan Mirallas boş kaleye golü attı

İlk yarıyı Gaziantep FK 1-0 önde kapattı

İkinci yarı başladı. Devre arasında Beşiktaş'ta oyundan Oğuzhan ve Dorukhan çıktı yerlerine Josef ve Mensah girdi

52.dakikada savunmanın arkasına Ghezzal sarktı ama kaleci Günay erken davrandı ve topu uzaklaştırdı

KIRMIZI KART! 54.dakikada Ersin ceza sahası dışında yaptığı faul sonucu hakemden direkt kırmızı kart gördü









OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! Beşiktaş'ta oyundan Ghezzal çıktı yerine kaleci Utku girdi

GOL! 61.dakikada Beşiktaş, Larin'in golüyle skoru eşitledi. Sağ kanattan Rosier ortaladı, Larin arka direkten dokundu ve golü attı

GOL! 63.dakikada Gaziantep FK, Muhammet Demir'in golüyle yeniden öne geçti

66.dakikada Mensah köşe vuruşunu kullandı ortasını savunma uzaklaştırdı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 71.dakikada oyundan Larin çıktı yerine Güven Yalçın girdi

71.dakikada Gaziantep FK teknik direktörü Sumudica hakemden sarı kart gördü

77.dakikada sağ kanattan bu kez Vida geldi ortaladı ama sonuç gelmedi













Maçtan notlar

Dorukhan Toköz ceza sınırında

Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz, ceza sınırında. Bu sezon Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Denizlispor maçlarında sarı kart gören Dorukhan, bu karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa cezalı duruma düşüp, 9. haftadaki Medipol Başakşehir mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.

Gaziantep cephesi

Gaziantep FK, Beşiktaş'a karşı oynanacak maçta teknik direktörü Marius Sumudica'ya da kavuştu. Kart ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu cezaları nedeniyle 3 haftadır takımının başında bulunamayan Sumudica, Beşiktaş maçıyla yeniden görevde. Cezalı oyuncunun bulunmadığı Gaziantep ekibinde, sakatlıkları bulunan Andre Felipe ve Zvonimir Kozulj'un kadroda yok



