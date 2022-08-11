Gaziantep Futbol Kulübü, Frankfurt II takımından 19 yaşındaki sağ bek Berkan Küpelikılınç ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Gaziantep Futbol Kulübümüz, Frankfurt II takımından genç futbolcu Berkan Küpelikılınç ile 4 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Yeni transferimiz Berkan, Kulüp Başkanımız Cevdet Akınal’ın da katıldığı imza töreniyle kendisini 4 yıllık kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

Berkan’a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.

Berkan Küpelikılınç kimdir?

14 Ocak 2003 yılında Almanya’nın Frankfurt kentinde dünyaya gelen Berkan, futbola Frankfurt alt yapısında başladı. 1.72 cm boyundaki genç futbolcu, sağ bek mevkisinde forma giyiyor. Çalışkanlığı ve oyun tekniğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran genç futbolcu, 29 resmi karşılaşmaya çıkarken 2 gol atıp 2 kez de asist yapma başarısı gösterdi. 19 yaşındaki yıldız adayı önümüzdeki dört yıl boyunca armamızın başarısı için ter dökecek.