Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal, gündeme ilişkin kulüp internet sitesinde açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor karşılaşmasının hakemi Mete Kalkavan'a ve VAR hakemlerine tepki gösteren Cevdet Akınal, tüm zorluklara rağmen mücadelelerine devam edeceklerini ifade etti.

"PUANIMIZ ELİMİZDEN ALINDI"

Süper Lig’in 7. Haftasında deplasmanda karşılaştıkları Trabzonspor maçına hakem hatalarının skoru belirlediğini belirten Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal, “Her maça olduğu gibi Trabzonspor deplasmanına da puan veya puanlar için gitmiştik. Karşılaşmaya öyle bir başlangıç yaptık ki ilk 15 dakika içerisinde 2-0’lık skoru yakaladık. Böylesine zorlu bir deplasmanda futbol adına doğruları yaparak, istediğimiz gibi maçı devam ettiriyorduk. Ancak sonrasında bize göre öylesine kabul edilemez hakem hataları yaşandı ki değil 2-0, daha farklı bile öne geçmiş olsak maçı kaybedecekmişiz diye düşündük. Rakibimize verilen penaltıda, oyuncumuzun ayağından seken topa penaltı kararı verilirken aynı pozisyonun üstelik ayağından sekmeden doğrudan ele çarpan pozisyonda penaltı kararı verilmiyor. Hadi diyelim Mete Kalkavan bunu göremedi, peki ya VAR sistemi ne yapıyordu? Konu Trabzonspor olunca hemen uyarı gelirken, biz olduğumuzda neden görmezden gelindi? Buna rağmen son ana kadar asla mücadelemizi bırakmadık ancak maçın son saniyelerinde tüm Türkiye’nin gördüğü o net faulü, ne hikmetse ne maçın hakemi ne de VAR hakemleri göremedi. Golün öncesinde ise maç içerisinde metre hesabı yapan hakemlerimiz, taç atışının topun çıktığı yerden 7-8 metre uzaklıkta kullanılmasını bile görmezden gelmeyi seçiyorlar. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil, kimse Gaziantep şehrinin, takımının hakkını yiyemez. Bize göre bu yaşanılanlar futbol adına bir kez daha kara bir gece yaşatmıştır. Hakkımız, puanımız elimizden alınmıştır” dedi.

“FUTBOLUN ÖNÜNE GEÇMESİNLER”

Trabzonspor maçında bir kez daha hakem konuşmanın kendilerini çok üzdüğünü belirten Cevdet Akınal, “Rakibimiz, son şampiyon unvanıyla mücadele ediyor. Gerçekten rakibimize her zaman büyük saygı duyuyoruz. Trabzonspor’un hakem yardımına ihtiyacı yoktur. Ancak bu yaşadıklarımız, gördüklerimiz bir kez daha hakem hatalarını futbolun önüne geçmesine neden oluyor. Elbette federasyonumuz tarafından bu kara geceyi yaşamamıza neden olanlar hakkında gerekli raporlar hazırlanacaktır. Bunu her fırsatta dile getirmeye ısrarla devam edeceğiz; Bizler ayrıcalık beklemiyoruz, adil bir futbol ortamı istiyoruz!” dedi.

“BAŞARIYA ULAŞMAK İÇİN MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Ligde geride kalan 7 maç sonunda 11 puan topladıklarını ancak çok daha iyisini de yapabileceklerini dile getiren Kulüp Başkanı Cevdet Akınal, “Sezonun ilk dört maçında gerçekten iyi performans göstererek hak ettiğimiz sonuçları alarak başladık. Ancak özellikle son üç maçta büyük şanssızlıklar yaşıyoruz. Bu takım, Galatasaray , Trabzon gibi deplasmanlarda dahi hakkıyla öne geçmeyi hep başardı. Ancak son üç karşılaşmanın son dakikalarında yediğimiz gollerle elimizdeki dört puanı rakiplerimize verdik. Bakıldığı zaman şuan belki puan durumunda çok daha farklı bir noktada olacaktık. Ancak düne takılmadan devam edeceğiz, takımımız gibi Türk Futbolu’nun da gelişimi için elimizden geleni yapacağız. Takımımıza güveniyoruz ve taraftarlarımızında desteğiyle daha iyi noktalara geleceğiz. Biz burada şehir olarak bir mücadele vermeye çalışıyoruz, başarıya ulaşabilmek adına da bunu yapmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.