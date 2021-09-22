Gaziantep FK-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İşte 11'ler)
Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK, Başakşehir'i konuk edecek. Tek galibiyetini Antalyaspor karşısında alan ve 5 puanı bulunan Gaziantep, 3 puanı hanesine yazdırıp çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Fenerbahçe'yi devirerek 4 maçlık mağlubiyet serisine nokta koyan Başakşehir ise zorlu deplasmanda 2'de 2 yapmanın hesaplarını yapıyor. Gaziantep FK-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, 90 dakika öncesi detaylar haberimizde. İki takımın da sahaya çıkacağı 11 belli oldu.
Gaziantep FK ile Başakşehir, Süper Lig 'in 6. haftasında kozlarını paylaşacak. Erol Bulut yönetiminde çıktığı 5 maçta 2 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet alarak beklentilerin altında kalan Gaziantep ekibi, 3 puanı hanesine yazdırıp çıkışa geçmeyi hedefliyor. 4 maçlık mağlubiyet serisine Fenerbahçe 'yi 2-0 devirerek son veren Aykut Kocaman'lı Başakşehir ise 2'de 2 yapıp seri yakalamak istiyor. Ev sahibi ekip 5 puanla 15. sırada yer alırken İstanbul temsilcisi 3 puanla 18. basamakta bulunuyor.
Gaziantep FK-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanacak ve bugün saat 17.00'de başlayacak Gaziantep FK-Başakşehir maçını Mete Kalkavan yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Gaziantep FK-Başakşehir 11'ler:
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Doğan, Muhammet, Figueiredo, Recep Niyaz, Halil İbrahim, Caulker, Merkel, Oğuz Ceylan, Sagal
Başakşehir: Volkan, Epureanu, Visca, Berkay, Şener, Gulbrandsen, Ponck, Tolga Ciğerci, Zulj, Lima, Okaka