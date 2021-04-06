Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig 'in 33. haftasında Başakşehir'i konuk edecek. 32. haftayı bay geçen Gaziantep, Başakşehir'i mağlup edip galibiyetle lige dönmek istiyor. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ve Malatyaspor galibiyetiyle moral depolayan Başakşehir ise 2'de 2 yapmak ve düşme hattından uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Ev sahibinde tek eksik kart cezalısı Andre Sousa. Konuk ekipte ise sakatlıkları süren Mbombo, Caiçara, Rafael ve Hasan Ali Kaldırım, Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.

Gaziantep FK - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

8 Nisan Perşembe günü Gaziantep Kalyon Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. beIN Sports 1'nden naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Gaziantep FK - Başakşehir muhtemel 11'ler:

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Miranda, Tosca, Morais, Vetrih, Rashid, Kenan, Maxim, Mirallas, Muhammet

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ponck, Duarte, Cemali, Tolga, Youssouf, Visca, Deniz, Giuliano, Demba Ba