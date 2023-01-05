Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig 'in 17. haftasında bugün Medipol Başakşehir'i konuk edecek. 5 haftadır kazanamayan ev sahibi takım kötü gidişini bu maçta sonlandırmak istiyor. Son iki maçını kazanan Başakşehir ise 3'te 3 yapmak peşinde.

Gaziantep FK - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kalyon Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Gaziantep FK - Başakşehir muhtemel 11'ler

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Papy, Hanousek, Jevtovic, Merkel, Maxim, Furkan, Veliu, Figueiredo

Başakşehir: Volkan, Şener, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Berkay, Aleksic, Deniz, Mounir, Serdar, Okaka

5 haftada galibiyet yok

Gaziantep temsilcisi, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla dikkati çekiyor. Oynadığı son 5 maçtan 2 beraberlik ve 3 yenilgi alan Gaziantep FK, bu süreçte galibiyet hasreti yaşadı.

Taraftar desteğiyle yarın sahasında kazanıp galibiyet özlemini dindirmenin hesabını yapan ev sahibi ekipte, maç öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Mahmut Tekdemir cezalı

​​​​​​​Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Mahmut Tekdemir forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Lucas Biglia, Ahmed Touba ve Ömer Ali Şaihiner'in durumu ise maç gününde netlik kazanacak.