Gaziantep FK-Başakşehir (CANLI)

Gaziantep FK ile Başakşehir, Süper Lig 'in 6. haftasında kozlarını paylaşıyor. Erol Bulut yönetiminde çıktığı 5 maçta 2 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet alarak beklentilerin altında kalan Gaziantep ekibi, 3 puanı hanesine yazdırıp çıkışa geçmeyi hedefliyor. 4 maçlık mağlubiyet serisine Fenerbahçe 'yi 2-0 devirerek son veren Aykut Kocaman'lı Başakşehir ise 2'de 2 yapıp seri yakalamak istiyor. Ev sahibi ekip 5 puanla 15. sırada yer alırken İstanbul temsilcisi 3 puanla 18. basamakta bulunuyor.

GAZİANTEP FK - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI

Maçtan dakikalar

Rekor gol

GOL | Karşılaşma golle başladı. Ev sahibi Gaziantep FK'da Muhammet Demir santranın ardından topla ceza sahası içinde buluştu ve 10. saniyede takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Santra sonrası ceza sahası ön çizgisine doğru doldurulan topu Figueiredo indirdi. Ceza sahasında bu topla buluşan Muhammet Demir sağ çaprazdan şık bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı.

Bu gol aynı zamanda Süper Lig tarihinde atılan en hızlı gol oldu. Bu rekor en son 2008-2009 tarihinde Darryl Bevon Roberts'a aitti.

Gaziantep FK direğe takıldı

Karşılaşmanın 36. dakikasında ev sahibi ekip Gaziantep FK bir kez daha gole yaklaşan taraf oldu. Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Sagal'ın yerden sert şutunda top direkten döndü.

41. dakikada da bu kez gole yaklaşan taraf Başakşehir oldu. Lima'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Okaka, yakın mesafeden vuruşunu yaptı. Top yandan dışarıya gitti.

Mücadelenin ilk yarısı Gaziantep FK'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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Gaziantep FK-Başakşehir 11'ler:

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Doğan, Muhammet, Figueiredo, Recep Niyaz, Halil İbrahim, Caulker, Merkel, Oğuz Ceylan, Sagal

Başakşehir: Volkan, Epureanu, Visca, Berkay, Şener, Gulbrandsen, Ponck, Tolga Ciğerci, Zulj, Lima, Okaka