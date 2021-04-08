Gaziantep FK - Başakşehir canlı
Gaziantep FK, Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir'i konuk ediyor. Son 2 maçtan 4 puan çıkaran iki takımın mücadelesinden hem Gaziantep FK hem de Başakşehir, 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Gaziantep FK - Başakşehir maçının detayları ve canlı skor takibi haberimizde... Gaziantep FK - Başakşehir maçı başladı.
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig 'in 33. haftasında Başakşehir'i konuk ediyor. 32. haftayı bay geçen Gaziantep, Başakşehir'i mağlup edip galibiyetle lige dönmek istiyor. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ve Malatyaspor galibiyetiyle moral depolayan Başakşehir ise 2'de 2 yapmak ve düşme hattından uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Ev sahibinde tek eksik kart cezalısı Andre Sousa. Konuk ekipte ise sakatlıkları süren Mbombo, Caiçara, Rafael ve Hasan Ali Kaldırım, Gaziantep deplasmanında forma giyemiyorlar.
GAZİANTEP FK - BAŞAKŞEHİR CANLI
Maç başladı.
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Gaziantep FK - Başakşehir ilk 11'ler:
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Pawel Olkowski, Roderick Miranda, Papy Djilobodji, Junior Morais, Osama Rashid, Amedej Vetrih, Alexandru Maxim, Kevin Mirallas, Kenan Özer, Nouha Dicko
Yedekler: Çağlar, Bilal, Furkan, Güray, Zvonimir, Cenk, Felipe, Mirza, Ertuğrul, Kamil
Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Carlos Ponck, Alexandru Epureanu, Cemali Sertel, Tolga Ciğerci, Youssouf Ndayishimiye, Edin Visca, Giuliano, Deniz Türüç, Demba Ba
Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Deniz Dilmen, Mehmet Topal, Danijel Aleksic, Berkay Özcan, Nacer Chadli, Mahmut Tekdemir, Enzo Crivelli