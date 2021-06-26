Süper Lig takımı Gaziantep FK'da transferde hareketlilik başladı. Teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda çalışmalarını hızlandıran Gaziantep FK'da yönetim Medipol Başakşehir'den Atabey Çiçek'e transfer teklifi yaptı.

Başakşehir 500 bin Euro istiyor

Başakşehir, Çiçek için Gaziantep ekibinden 500 bin Euro bonservis ücreti talep etti. İki kulüp bonservis ücretinde anlaşırsa Atabey Çiçek, Gaziantep forması giyecek.

Westerlo'da 15 gol attı

Haziran 2022'ye kadar Başakşehir ile sözleşmesi devam eden 25 yaşındaki forvet geçtiğimiz sezonu Belçika ekibi KVC Westerlo'da kirlaık olarak geçirdi ve 26 maçta 15 gol, 7 asist kaydetti.

Kaynak: Ajansspor