Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK, Antalyaspor'u konuk edecek. Son 6 maçtan sadece 1 galibiyet çıkaran Gaziantep, evinde alacağı galibiyetle yeni bir başlangıç yapmanın hesaplarını yapıyor. Son 3 maçtan beraberlikle ayrılan, 9 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Akdeniz ekibi ise evine 3 puanla dönmenin peşinde olacak. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.

38 puanı bulunan ev sahibi 7. basamakta yer alıyor. Konuk ekip ise 32 puanla 9. sırada.

İşte 11'ler

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Toşça, Vetrih, Andre Felipe, Güray, Jefferson, Oğuz Ceylan, Mirallas, Kenan, Maxim

Antalyaspor: Boffin, Eren, Nuri, Orgill, Kudriashov, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan, Veysel

Gaziantep FK - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Arda Kardeşler'in yöneteceği ve beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Gaziantep'te Kana-Biyik ve Olkowski, Antalyaspor'da ise Ufuk, Naldo ile Mert, sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek isimler.