Süper Lig'de 4. hafta bu akşam oynanacak Gaziantep FK - Antalyaspor maçıyla açılıyor. Sezona flaş skorla başlayan iki takımın mücadelesinde ev sahibi takım Antalyaspor'u yenerek çıkışını sürdürüyor. İlk hafta Galatasaray 'a kaybettikten sonra Ümraniyespor ve Trabzonspor 'u mağlup eden Nuri Şahinli Antalyaspor ise deplasmanda kazanarak 3'te 3 yapmak istiyor.

Gaziantep FK - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Hatay Stadı'nda bu akşam saat 21.00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Gaziantep FK - Antalyaspor muhtemel 11'ler

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Papy, Ertuğrul, Hanousek, Jevtovic, Maxim, Furkan, Markovic, Mustafa, Figuereido

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Fernando, Fredy, Gökdeniz Bayrakdar, Adriano, Larsson, Wright

Antalyaspor'da 3 sakat!

Antalyaspor'da 3 oyuncu, zorlu Gaziantep FK maçında sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek. Kırmızı beyazlılarda Trabzonspor maçı öncesi arka adalesinden sakatlanan defans oyuncusu Ömer Toprak, sakatlığını kısmen atlatan ancak futbol sorumlusu Nuri Şahin tarafından riske edilmek istenmeyen Sinan Gümüş ile Trabzonspor maçında sakatlanarak oyunu terk eden Senegalli kanat oyuncu Alassane Ndao takımdaki yerini alamayacak. Sakatlığını atlatan Soner Aydoğdu'nun kadroda olması ve forma verilmesi halinde oynaması bekleniyor. Antalyaspor'da zorlu maç öncesi kart cezalısı bulunmuyor.

Fraport TAV Antalyaspor ile Gaziantep FK'nın geçtiğimiz sezon oynanan son mücadelesi ise 0-0 sona ermişti.