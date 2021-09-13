Gaziantep, Süper Lig 'in 4. haftasında bugün Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. İlk 3 haftada galibiyet alamayan Gaziantep FK sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Gaziantep FK - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Süper Lig'in ilk 3 haftasında 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan kırmızı-siyahlı ekip, Antalyaspor'u yenerek ilk 3 puanını almayı hedefliyor.

Gaziantep'te Maxim, sakatlığı nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Yeni transferlerden Muhammet Demir, Steven Caulker ve Ahmed El Messaoudi ise teknik direktör Erol Bulut'tan forma bekleyecek.