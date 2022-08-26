Gaziantep FK - Antalyaspor maçı (CANLI)

Süper Lig'de 4. hafta bu akşam oynanan Gaziantep FK - Antalyaspor maçıyla açılıyor. Sezona flaş skorla başlayan iki takımın mücadelesinde ev sahibi takım Antalyaspor'u yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. İlk hafta Galatasaray 'a kaybettikten sonra Ümraniyespor ve Trabzonspor 'u mağlup eden Nuri Şahinli Antalyaspor ise deplasmanda kazanarak 3'te 3 yapmak istiyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın hakemi Suat Arslanboğa ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

GOL!

28' Boffin topu çıkartırken pas hatası yaptı, Markovic topla buluştu bekletmeden ceza sahasındaki Figueiredo'yu gördü, tecrübeli oyuncu da müsait pozisyonda ayak içi vuruşla ağları sarstı. Gaziantep FK 1-0 önde.

GOL!

30' Fredy orta alanı hızla geçti, derinlemesine Wright'ı gördü, yıldız oyuncu da plaseyle fileleri havalandırdı. Skor şimdi 1-1!

GOL!

40' Fredy'den bir ara pası daha, Wright da yerden tek vuruş yapıp golü buldu ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmıyor. Ancak VAR kontrolü sonrasında Wright'ın ofsaytta olmadığı tespit edildi ve gol geçerli. Antalyaspor 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçiyor!

GOL İPTAL!

45+2' Fernando sol kanattan korneri kullandı, Luiz Adriano ceza alanında kafayla topu ağlara yolladı ancak öncesinde faul olduğunu işaret ediyor Suat Arslanboğa. Gol geçerli değil.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

Gaziantep FK - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Hatay Stadı'nda bu akşam saat 21.00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Gaziantep FK - Antalyaspor 11'ler

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Jevtovic, Furkan, Mirza Cihan, Maxim, Markovic, Figueiredo

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Fernando, Fredy, Larsson, Gökdeniz, Luiz Adriano, Haji Wright

Antalyaspor'da 3 sakat!

Antalyaspor'da 3 oyuncu, zorlu Gaziantep FK maçında sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek. Kırmızı beyazlılarda Trabzonspor maçı öncesi arka adalesinden sakatlanan defans oyuncusu Ömer Toprak, sakatlığını kısmen atlatan ancak futbol sorumlusu Nuri Şahin tarafından riske edilmek istenmeyen Sinan Gümüş ile Trabzonspor maçında sakatlanarak oyunu terk eden Senegalli kanat oyuncu Alassane Ndao takımdaki yerini alamayacak. Sakatlığını atlatan Soner Aydoğdu'nun kadroda olması ve forma verilmesi halinde oynaması bekleniyor. Antalyaspor'da zorlu maç öncesi kart cezalısı bulunmuyor.

Fraport TAV Antalyaspor ile Gaziantep FK'nın geçtiğimiz sezon oynanan son mücadelesi ise 0-0 sona ermişti.