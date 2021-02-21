Gaziantep FK - Antalyaspor canlı

Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK, Antalyaspor'u konuk ediyor. Son 6 maçtan sadece 1 galibiyet çıkaran Gaziantep, evinde alacağı galibiyetle yeni bir başlangıç yapmanın hesaplarını yapıyor. Son 3 maçtan beraberlikle ayrılan, 9 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Akdeniz ekibi ise evine 3 puanla dönmenin peşinde olacak. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.

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GAZİANTEP FK - ANTALYASPOR CANLI

Maç başladı

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Maçta dakikalar 12'yi gösterdiğinde Gaziantep FK gole çok yaklaştı. Mirallas'ın müthiş pasıyla ceza alanında bir anda bomboş kalan Oğuz Ceylan, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kaleye vurmak yerine pasını çıkardı. Antalyaspor savunması son anda araya girerek topu kornere yolladı.

Uzaktan şut

Mücadelenin 17. dakikasında gole yaklaşan taraf ev sahibi ekip oldu. Gaziantep atağında Vetrih uzaklardan şansını denedi, savunmaya da çarpan top üstten dışarı çıktı. Gaziantep'in sağ kanattan paslaşarak kullandığı köşe vuruşunun devamında Güray'ın orta-şut karışımı vuruşu etkili olmadı, top doğrudan auta gitti.

21. dakikada Antalyaspor atağında sağ kanattan ortaya kesilen topa Amilton hareketlendi, bu sırada kalesini terk eden Günay'la çarpıştılar. İki oyuncu da kısa süreli sakatlık geçirdi.

Maçta dakikalar 36'yı gösterdiğinde Antalyaspor etkili geldi. Savunmadan atılan uzun topa Orgill hareketlenmişti, bu sırada ceza sahasını terk eden Günay'ın kafayla uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Fredy uzaklardan kaleyi denedi, çerçeveyi tutturamadı.

40. dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı ama sonuçlandıramadı. Konuk ekip yine çok etkili bir atak geliştirdi. Orgill'in karşı karşıya pozisyonda vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

Gol ofsayta takıldı

45. dakikada Gaziantep FK'nın golü ofsayta takıldı. Serbest vuruşta barajdan dönen topun devamında Oğuz Ceylan sağdan ortaladı, Djilobodji'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti ancak ofsayt bayrağı havadaydı.

Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve ekipler soyunma odasına golsüz eşitlikle gittiler.

Mücadelenin 2. yarısına iki takım da oyuncu değişikliği yapmadan 2. devreye başladılar.

2. yarının ilk tehlikeli atağı Antalyaspor'dan geldi. Akdeniz ekibi sol kanattan etkili bir atak geliştirdi. Amilton taşıdığı topu ortaya doğru çevirdi. Fredy kontrol edip yayın gerisinden vurdu ancak top üstten auta çıktı.

Korkutan sakatlık

55. dakikada Antalyaspor'da Orgill ceza sahasına hareketlendiği sırada kalesini terk eden Günay'la çarpışarak yerde kalmıştı. Kafasına aldığı darbe sonrası bir an için yürekler ağızlara geldi. Orgill ayağa kalktı ancak güçlükle saha kenarına gelebildi. Oyuna devam edemedi ve yerine Serdar Gürler girdi. Golcü futbolcu sedyeyle saha kenarına alınarak ambulansa taşındı ve en yakın hastaneye götürüldü.

İşte 11'ler

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Toşça, Vetrih, Andre Felipe, Güray, Jefferson, Oğuz Ceylan, Mirallas, Kenan, Maxim

Antalyaspor: Boffin, Eren, Nuri, Orgill, Kudriashov, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan, Veysel







