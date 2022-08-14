Gaziantep FK, Süper Lig 'in 2. haftasında yarın Ankaragücü ile evinde karşılaşacak. Ligin ilk haftasında oynadığı maçlarda birer puan çıkartan iki takımda sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Gaziantep FK - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak ve saat 19.15'te Yeni Hatay Stadı'nda yapılacak karşılaşmayı hakem Kürşat Filiz yönetecek. Filiz'in yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve İbrahim Bozbey yapacak.

Gaziantep FK - Ankaragücü muhtemel 11'ler

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Jevtovic, Furkan, Maxim, Markovic, Mustafa, Figueiredo

Ankaragücü: Bahadır, Oğuz, Atakan, Mujakic, Marlon, Moreira, Abdullah, Zahid, Beridze, Chatzigivoannis, Macheda

Gaziantep FK, ligin ilk haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynadığı mücadeleden 1-1'lik eşitklikle sahadan ayrılmıştı.

Ankaragücü ise evinde Konyaspor ile karşılaştığı müsabakadan 0-0'lık skorla sahadan bir puan alarak ayrılmıştı.



