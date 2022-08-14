Gaziantep FK - Ankaragücü maçı (CANLI)

Gaziantep FK, Süper Lig 'in 2. haftasında Ankaragücü ile evinde karşılaşıyor. Ligin ilk haftasında oynadığı maçlarda birer puan çıkartan iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

KARŞILAŞMA BAŞLADI

İLK BÖLÜM GOLSÜZ GEÇİLDİ | Karşılaşmanın 4'te 1'lik bölümü golsüz eşitlikle geçildi. Hem Gaziantep FK, hem de Ankaragücü golü arasa da şu ana dek ağları havalandıramadılar.

İLK YARIDA EŞİTLİK VAR | Gaziantep FK- Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Ev sahibi Gaziantep FK, rakibine oranla daha çok pozisyona girse de çabalar golle sonuçlanmadı.

2.YARI BAŞLADI

GOL | Gaziantep FK, Ertuğrul Ersoy'un attığı golle 47. dakikada öne geçti: 1-0. Asisti Alexandru Maxim yaptı.

Gaziantep FK - Ankaragücü maçının ilk 11'leri:

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Hanousek, Jevtovic, Furkan, Maxim, Mustafa, Markovic, Figueiredo

Ankaragücü: Bahadır, Oğuz, Atakan, Mujakic, Marlon, Abdullah, Pedrinho, Zahid, Chadzigiovanis, Beridze, Macheda