Süper Lig ’in 8. haftasında yarın Gaziantep FK, sahasında Altay ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon 7 maçta 8 puan toplayan Gaziantep FK rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Sezonun flaş ekibi Altay ise deplasmanda kazanarak zirveden düşmek istemiyor.

Gaziantep FK - Altay maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kalyon Stadı’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Süper Lig’in ilk 7 haftasında 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 8 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, Altay’ı yenerek 3 puan almayı hedefliyor. Gaziantep, Süper Lig ’de bu sezon evinde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

Gaziantep’te Jefferson ve Olkowski sakatlığı nedeniyle Altay karşısında forma giyemeyecek.