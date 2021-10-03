Gaziantep FK - Altay maçı (CANLI)

Süper Lig ’in 8. haftasında yarın Gaziantep FK, sahasında Altay ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon 7 maçta 8 puan toplayan Gaziantep FK rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Sezonun flaş ekibi Altay ise deplasmanda kazanarak zirveden düşmek istemiyor.

GAZİANTEP FK - ALTAY CANLI TAKİP

Maç başladı.

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Gaziantep FK - Altay ilk 11'ler

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Tosca, Halil İbrahim, Recep Niyaz, Figueiredo, Sagal, Maxim, Merkel, Muhammet

Altay: Mateusz, Eric, Murat, Cebrail, Naderi, Zeki, Thiam, Pinares, Kappel, Bamba, Rayan

Süper Lig’in ilk 7 haftasında 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 8 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, Altay’ı yenerek 3 puan almayı hedefliyor. Gaziantep, Süper Lig ’de bu sezon evinde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

Gaziantep’te Jefferson ve Olkowski sakatlığı nedeniyle Altay karşısında forma giyemiyorlar.