Gaziantep FK, tecrübeli futbolcu Alexandru Maxim'in sözleşmesinin uzatılması konusunda futbolcuyla anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Alexandru Maxim'in sözleşmesi 2024 yılının sonuna kadar uzatıldı.

Gaziantek FK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Gaziantep Futbol Kulübümüz, yıldız futbolcumuz Alexandru Maxim ile 2+1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır.

Kulübümüzde forma giydiği süre boyunca hem karakteri, hem takımımıza katkısı hem de üst düzey yeteneğiyle adından söz ettirmeyi başaran Maxim, 2024 yılının sonuna kadar kırmızı-siyahımızın başarısı için ter dökecek.

Kulüp Başkanımız Cevdet Akınal ile yöneticilerimiz Mehmet Ali Şimşek, Mesut Akın ve Emrah Özdağlı’nın da katıldığı imza töreniyle, Alexandru Maxim resmi imzayı atarak sözleşmesini uzattı.

Oyuncumuz Alexandru Maxim’i bir kez daha tebrik ediyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz!