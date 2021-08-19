Gaziantep FK, Arabistan Ligi ekiplerinden Faisaly'den 29 yaşındaki Alman asıllı Kazak orta saha oyuncusu Alexander Merkel'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Yeni transferimiz Alexander Merkel, kendisini bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllığına kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attı.

Alexander Merkel’e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.

Alexander Merkel kimdir?

22 Şubat 1992 yılında Kazakistan’ın Almaty şehrinde dünyaya gelen Merkel, futbola Stuttgart alt yapısında başladı. Alman asıllı Kazak futbolcu, 2009 yılında İtalya Ligi takımlarından AC Milan alt yapısına transfer oldu. Orta sahanın her mevkisinde forma giyebilen ve oyun tekniğinin yanı sıra fiziksel özellikleriyle de adından söz ettiren Merkel, daha sonra ise Genoa takımında forma giydi. Daha sonra ise Udinese, Watford, Bochum gibi üst düzey takımların formasını terleten Merkel, son olarak ise Faisaly kulübünde forma giyiyordu. Kariyerinde 239 resmi müsabakaya çıkan Merkel, bu karşılaşmalarda 14 gol atıp 20 kez de asist yapma başarısı gösterdi.



