Gaziantep FK - Alanyaspor maçının öne çıkan rakamları

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig 'in 18. haftasında bugün Aytemiz Alanyaspor 'u ağırlayacak.

İki takım arasında oynanan önceki maçlarda maç başına ortalama 3 gol atıldı. Maçlar yüzde 50 oranında KG VAR sonucuyla bitti. Bu sezon Süper Lig performanslarına bakarsak Gazişehir Gaziantep FK evinde maç başına 2.5 puan alırken Alanyaspor deplasmanda 1.56 maç başı puan ortalamasıyla oynadı.

Gaziantep, Kayserispor ile geçen hafta 0-0 berabere kaldı. İç saha da Erol Bulut'un öğrencileri ise bambaşka performans sergiliyor. Bu maçta ilk düdükten son ana kadar kontrolün ellerinde olmasını ve üç puanı almak için fazlasıyla şans yaratmalarını bekleyebiliriz.

Alanyaspor, son maçında Adana Demirspor'a 3-1'lik sürpriz bir yenilgi aldı. Alanyaspor'ın defans hattı biraz kırılgan. Gaziantep'in burada agresif baskısı başlaması ve birçok gol pozisyona girmesini bekleyebiliriz.

Oran Analizi

Gaziantep FK için 3.5 alt oranı 1.32 olduğunda toplam 7 maçın %86 kısmı 3.5 alt bitti.

Gaziantep FK için 1.5 üst oranı 1.18 olduğunda toplam 11 maçın %91 kısmı 1.5 üst bitti.

Alanyaspor için 1.5 alt oranı 3.2 olduğunda toplam 5 maçın hepsi 1.5 üst bitti.