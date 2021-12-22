Süper Lig 'in 18. haftasında Gaziantep FK ile Alanyaspor , galibiyet için kozlarını paylaşacak. 22 puanı bulunan ev sahibi, 22 puanla 14. sırada. 27 puanlı konuk takım ise 7. basamakta. İç sahada namağlup olan, ligde ise 2 maçtır kaybetmeyen Gaziantep, zorlu maçta kazanıp çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Son 4 maçta 3 mağlubiyet alan Akdeniz ekibi ise evine galibiyetle dönüp yeni bir seri başlangıcı yapmayı hedefliyor. Gaziantep FK'da Mendyl kart cezalısı. Recep, Sagal ve Muhammet sakat. Alanyaspor’da Borja ve Emre Akbaba tedavileri nedeniyle forma giyemeyecek.

Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK - Alanyaspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Bugün saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Gaziantep FK - Alanyaspor muhtemel 11'ler:

Gaziantep FK: Günay, Ertuğrul, Papy, Caulker, Oğuz, Tosca, Maxim, Furkan, Dicko, Kenan, Figueiredo

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur, Fatih, Umut, Novais, Efecan, Davidson, Diedhiou