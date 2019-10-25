Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 9. haftasında sahasında lider Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek. Sezona iyi başlayan ancak son iki maçını kaybeden Sumudica'nın öğrencileri lideri yenerek yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Alanyaspor ise deplasmanda kazanarak liderliğini sürdürmenin peşinde.

Gaziantep FK - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kalyon Stadyumu’nda saat 17.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Serkan Tokat yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Gaziantep - Alanyaspor muhtemel 11'ler...

Gaziantep FK: Lontigkin - Djilobodji, Toşca, Pawlowski, Jefferson, Chibas, Oğuz, Twumasi, Kana Biyik, Diarra

Aytemiz Alanyaspor: Marafona - N’Sakala, Welinton, Tzavellas, Onur, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

Ligdeki son 2 karşılaşmasında Medipol Başakşehir ve Trabzonspor’a yenilen 11 puanlı Gaziantep ekibi, 17 puana sahip lider Aytemiz Alanyaspor karşısında puan alıp kötü gidişe "dur" demek istiyor.

Sakatlıklar can sıkıyor

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Alanya ekibine karşı oluşturacağı kadroda sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle zorunlu revizyona gidecek.

Sakatlıkları nedeniyle Muhammet Demir, Tetteh ve Muğdat Çelik’in kadroda yer alamayacağı Aytemiz Alanyaspor maçında, golcü oyuncu Kayode ise kart cezası nedeniyle sahada olamayacak. Sakatlığı nedeniyle antrenmanlarda yer alamayan Morais’in durumunun ise maç saatinde belli olacağı bildirildi.