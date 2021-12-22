Gaziantep FK - Alanyaspor maçı CANLI

Süper Lig 'in 18. haftasında Gaziantep FK ile Alanyaspor , galibiyet için kozlarını paylaşıyor. 22 puanı bulunan ev sahibi, 22 puanla 14. sırada. 27 puanlı konuk takım ise 7. basamakta. İç sahada namağlup olan, ligde ise 2 maçtır kaybetmeyen Gaziantep, zorlu maçta kazanıp çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Son 4 maçta 3 mağlubiyet alan Akdeniz ekibi ise evine galibiyetle dönüp yeni bir seri başlangıcı yapmayı hedefliyor.

Maçtan Önemli dakikalar

Gaziantep FK - Alanyaspor maçı başladı.

2. dakikada Gaziantep'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kafalardan sekip ceza sahası dışına açılan topa hafif sol çaprazdan Halil Pehlivan sol ayağının dışıyla vurdu, top üstten auta çıktı.

4. dakikada Gaziantep FK gole çok yaklaştı. Sağ kanattan bindiren Kitsiou son çizgiye inip kale alanına doğru pasını çıkardı. Ön direkte Muhammet gelişine dokundu, top uzak taraftaki direkten oyun alanına geri döndü.

12. dakikada orta alandan sol kanada gönderilen uzun top sonrası Muhammet'le ani gelişen Gaziantep akınında tecrübeli futbolcu içeri taşıdığı topta Halil Pehlivan'ı gördü. O sağ ayağıyla yakın köşeye yerden vurdu ancak bu top kaleci Serkan'ı zorlamadı.

15. dakikada Alanyaspor'un Tayfur'la sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Milunovic'in kafayla içeri çevirdiği top savunmadan sekti. Penaltı noktasının solundaki Davidson önüne düşen topa sağ ayağının içiyle vurdu ancak kale önündeki Muhammet kafayla topu kornere yolladı.

19'da kalabalık bir şekilde rakip ceza alanına kadar giden Alanyaspor'da Davidson'un ara pasında Efecan'ın sol çapraza bıraktığı topa yayın hemen yanından Diedhiou sağ ayağının içiyle gelişine vurdu. Kaleci Günay topu çelmeyi başardı.

iki dakika sonra bu kez Gaziantep FK etkili geldi. Rakip yarı alanın ortalarında, sol taç çizgisi önünde topla buluşan Halil Pehlivan şık hareketlerle içeri sokuldu ve ceza alanına girer girmez sol ayağının dışıyla uzak köşeye yerden sert vurdu. Kaleci Serkan'ın parmaklarını sıyıran top direğin yanından kornere çıktı.

23. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattan gelişen atağında Figueiredo ceza alanı içinde son çizgiye inip ortasını yaptı. Penaltı noktasının gerisinde göğsüyle topu indiren Furkan, açısını düzeltip sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Kaleciyi de geçip ağlara doğru giden topu Juanfran adeta uçarak bir kafayla çizgi önünden çıkardı.

Gaziantep FK - Alanyaspor 11'ler:

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Djilobodji, Tosca, İbrahim, Furkan, Doğan, Maxim, Figueiredo, Muhammet

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Milunovic, Mevlja, Tayfur, Umut, Fatih, Efecan, Novais, Davidson, Diedhiou

Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK - Alanyaspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Bugün saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.



