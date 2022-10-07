Spor Toto Süper Lig 'in 9. haftasının perdesi Gaziantep'de açılacak. Lige iyi giriş yapan, ilk 4 haftada 10 puan toplayan ancak son 4 maçında 3 mağlubiyet gören ve 1 puan alabilen Gaziantep FK bu sezonun flaş ekibi Adana Demirspor'u konuk edecek.

Erol Bulut'un öğrencileri, taraftarı önünde kötü gidişata son vermeye çalışacak. 8 haftada hanesine yazdırdığı 17 puanla ligin zirvesine ortak olan Mavi Şimşekler ise geçtiğimiz hafta golsüz berabere kaldıkları Galatasaray maçının ardından yeniden 3 puana ulaşmayı hedefliyor.

Gaziantep FK-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK-Adana Demirspor mücadelesi bu akşam oynanacak. 20.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. İzleyenlere keyifli bir futbol vaadeden karşılaşma beIN Sports 1'den naklen ekranlara gelecek.

Gaziantep FK-Adana Demirspor (Muhtemel 11'ler)

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Tosça, Hanousek, Abdülkadir, Jevtovic, Markovic, Maxim, Sagal, Pekhart.

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskiy, Rodrigues, Gökhan, Ndiaye, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Emre.