Gaziantep FK-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Süper Lig'de 9. haftanın perdesi nefis bir maçla açılacak, Gaziantep FK ile Adana Demirspor kapışacak. Süper Lig'e iyi giren ancak devamını getiremeyen Kırmızı-Siyahlılar, ligin zirvesine ortak olan Mavi Şimşekleri'i konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesinde futbolseverler, 'Gaziantep FK ile Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorularını arama motorlarında aratmaya başladı. İşte tüm bu soruların cevapları, muhtemel 11'ler ve karşılaşmanın detayları fanatik.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig 'in 9. haftasının perdesi Gaziantep'de açılacak. Lige iyi giriş yapan, ilk 4 haftada 10 puan toplayan ancak son 4 maçında 3 mağlubiyet gören ve 1 puan alabilen Gaziantep FK bu sezonun flaş ekibi Adana Demirspor'u konuk edecek.
Erol Bulut'un öğrencileri, taraftarı önünde kötü gidişata son vermeye çalışacak. 8 haftada hanesine yazdırdığı 17 puanla ligin zirvesine ortak olan Mavi Şimşekler ise geçtiğimiz hafta golsüz berabere kaldıkları Galatasaray maçının ardından yeniden 3 puana ulaşmayı hedefliyor.
Gaziantep FK-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Gaziantep FK-Adana Demirspor mücadelesi bu akşam oynanacak. 20.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. İzleyenlere keyifli bir futbol vaadeden karşılaşma beIN Sports 1'den naklen ekranlara gelecek.
Gaziantep FK-Adana Demirspor (Muhtemel 11'ler)
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Tosça, Hanousek, Abdülkadir, Jevtovic, Markovic, Maxim, Sagal, Pekhart.
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskiy, Rodrigues, Gökhan, Ndiaye, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Emre.