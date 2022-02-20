Gaziantep FK ile Adana Demirspor, Süper Lig 'in 26. haftasında kozlarını paylaşacak. Evinde çıktığı 11 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik alan Erol Bulut'un ekibi, zorlu maçı kazanıp iç sahadaki namağlup unvanını sürdürmeyi amaçlıyor. Kırmızı Siyahlılar, 35 puanla 10. basamakta bulunuyor. Son 10 maçında sadece 1 kez kaybeden Mavi Şimşekler ise güçlü rakibine evindeki ilk mağlubiyetini tattırmayı amaçlıyor. Vincenzo Montella'nın öğrencileri, 41 puanla 4. basamakta ve Avrupa potasında. Ev sahibinde Halil İbrahim ile Figueiredo'nun sakatlığı sürüyor. Konuk takımdaki tek eksik ise kart cezası bulunan Mario Balotelli.

Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK - Adana Demirspor maçını Kadir Sağlam yönetecek. Bugün saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Gaziantep FK - Adana Demirspor muhtemel 11'ler:

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Djilobodji, Tosca, Recep, Vetrih, Furkan, Mendyl, Maxim, Muhammet

Adana Demirspor: Ferhat, Svensson, Samet, Deli, Kaan, Gökhan, Stambouli, Bjarnason, Yunus, Vargas, Assombalonga