Gaziantep FK açıkladı! FIFA 20 liginde yer alacak

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK espora yatırım yapma kararı aldı ve FIFA 20 liginde diğer kulüpler gibi yer alacağını resmi internet sitesinden duyurdu.

İşte Gaziantep FK'dan yapılan açıklama:

Kurumsallaşma adına her gün yeni yatırım ve projeler gerçekleştiren kulübümüz, E-Spor Dünyasının dev takımlarının yer alacağı Pro Elit Ligi'ne bu sezon da katılıyor. FIFA 2020 konsol oyununda gerçekleştirilecek olan e-spor turnuvasında, Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Göztepe, Eskişehir, Sivasspor gibi takımlarla aynı ligde mücadele edeceğimiz gibi 1. Lig takımlarının yanı sıra gibi dünyaca ünlü e-spor takımları da yer alacak.

11’e 11 şeklinde gerçekleştirilecek karşılaşmalarda, her oyuncunun kontrolü ayrı bir kullanıcı üzerinden gerçekleştirilecek. Dünyanın en çok takip edilen konsol oyunlarından olan FIFA 2020’de, kırmızı-siyahlı takımımız başarımız için yoğun çaba sarf edecek.

Takımımız aynı zamanda geçtiğimiz sezon ki başarısından dolayı, bu sezon E-Spor VPL Şampiyonlar Ligi’nde de Avrupa’nın bir çok önemli kulübüne karşı mücadele edecek. Turnuvaya dahil tüm detaylar http://www.proeliteleague.org/com adresinden takip edilebilecek.