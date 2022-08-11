Gaziantep Futbol Kulübü, Hoffenheim II'den 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Abdulkerim Çakar ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Gaziantep Futbol Kulübümüz, genç yıldız adayı Abdulkerim Çakar ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Abdulkerim Çakar, Kulüp Başkanımız Cevdet Akınal’ın da katıldığı imza töreniyle kendisini 3 yıllık kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

Abdulkerim’e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.

Abdulkerim Çakar kimdir?

14 Nisan 2001 yılında Almanya’nın Germersheim şehrinde dünyaya gelen Abdulkerim, Kaiserslautern Altyapısında başladı. Son olarak kiralık olarak Portekiz 2. Lig temsilcilerinden Academico forması giydi. Hücum hattının her bölgesinde forma giyen Abdulkerim, kariyerinde 78 resmi müsabakaya çıkarken 30 gol atıp 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Almanya Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde de 14 kez forma giyen genç yıldız adayı, 2 kez de gol atma başarısı gösterdi. Her iki ayağını da kullanan ve yüksek hızıyla dikkat çeken Abdulkerim, önümüzdeki üç yıl boyunca armamızın başarısı için ter dökecek.