Gaziantep - Fenerbahçe canlı izle (FB - Gaziantep canlı yayın)

Fenerbahçe, Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Gaziantep FK’ye konuk oluyor. Ligin ilk yarısını 31 puanla lider Demir Grup Sivasspor’un 6 puan gerisinde 4. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci devreyi Gaziantep’te açacak.

Transferde sessiz bir süreç geçiren Fenerbahçe ikinci yarıya deplasmanda kazanarak başlamak istiyor. Gaziantep FK ise kendi sahasında Fenerbahçe'yi eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.

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Maç başladı.

7. dakikada Gaziantep FK, sağ kanattan etkili bir atak gerçekleştirdi. Yapılan ortaya ön direkte Jailson'ın ters vuruşunu Altay, kornere çeldi.

SARI KART | 8. dakikada Gaziantep'te Jefferson, Vadat Muriqi'ye yaptığı sert müdahale sonucunda sarı kart gördü.

10. dakikada Fenerbahçe, sol kanattan etkili geldi. Emre Belözoğlu'nun pasında ceza sahası içinde çizgiden topu içeri çevirmek isteyen Dirar'ın pozisyonunu savunma bozarak izin vermedi.

SARI KART | 12. dakikada Gaziantep'te Oğuz Ceylan, Max Kruse'ye yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü ve önümüzdeki hafta Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacakları maç için cezalı duruma düştü.

13. dakikada Fenerbahçe'de rakip ceza sahasına yaklaşan Vedat Muriqi'nin pasında Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş, farklı şekilde dışarı gitti.

13. dakikada bu kez Gaziantep bir tehlike yarattı. Kenan'ın savunma arkasına attığı topa Kayode hareketlenirken Altay, zamanında kalesinden çıkarak yaptığı müdahale ile pozisyonu engelledi.

SARI KART | 18. dakikada Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci, Kenan Özer'e yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart gördü.

SARI KART | 25. dakikada Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

SARI KART | 28. dakikada Altay, topu uzaklaştırmak adına kalesinden çıkarken taca vurduğu top sonrası kalesine koşarken Kenan Özer'i çekerek yerde bıraktı ve sarı kart gördü.

31. dakikada sol kanattan Emre Belözoğlu'nun serbest vuruştan yaptığı ortada Muriqi'nin yaptığı kafa vuruşu kalecide kaldı.

SARI KART | 39. dakikada Gaziantep'te Diarra, Kruse'ye dirseğiyle yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

40. dakikada Fenerbahçe büyük bir tehlike yarattı. Emre'nin kullandığı serbest vuruşta, Serdar Aziz'in kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.

Fenerbahçe gole çok yaklaştı!

44. dakikada Emre Belözoğlu'nun savunmasına arkasına attığı pasta Ozan Tufan kafayla topu Muriqi'ye indirdi. Muriqi'nin karşı karşıya yaptığı kafa vuruşu, kaleci Günay'da kaldı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 45+6. dakikada Gaziantep'te sakatlanan Jefferson'un yerine Twumasi oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Fenerbahçe'de ikinci yarı öncesi Tolga Ciğerci'nin yerine Garry Rodrigues oyunda.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

46. dakikada savunma arkasına hareketlenen Garry Rodrigues, kaleciden de sıyrılarak boş kaleye vuruşunu yaptı ama top direkten döndü. Dönen topu tamamlayan Vedat Muriqi'nin ağlara giden vuruşu ise ofsayt nedeniyle gol olarak geçerlilik kazanmadı.

GOL | 51. dakikada sağ kanatta topla buluşan Vedat Muriqi, tek başına kaldığı pozisyonda sağ ayağıyla ceza sahası içine ortasına yaptı ve Max Kruse'nin yaptığı kafa vuruşunda top direk dibinden ağlarla buluştu.

52. dakikada Gaziantep, beraberlik golüne çok yaklaştı. Altı pasın sağ çaprazında kaleci Altay ile karşı karşıya kalan Kayode'nin vuruşunu genç kaleci ağağıyla çıkarmayı başardı.

55. dakikada Garry Rodrigues'in sol kanattan içeri kat ederek ceza sahası dışından yaptığı vuruş, kaleci Günay'da kaldı.

SARI KART | 57. dakikada Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Junior Morais'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

GAZİANTEP - FENERBAHÇE MAÇINDA SÜRPRİZ ORAN! TIKLA, HEMEN OYNA!

Gaziantep - Fenerbahçe ilk 11'ler...

Gaziantep: Günay, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Djilobodji, Toşca, Morais, Chibsah, Diarra, Jefferson, Kadoye, Kenan

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar Aziz , Nabil Dirar, Gustavo, Ozan Tufan, Emre, Tolga, Max Kruse, Vedat Muriç

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Süper Lig’in ilk 17 haftalık periyodunu 9 galibiyet, 4’er beraberlik ve yenilgiyle 31 puanla lider Demir Grup Sivasspor’un 6 puan gerisinde 4. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Ligdeki son iki maçını kazanan Fenerbahçe, deplasmanda ise 4 maçlık galibiyet hasretini 17. haftadaki Çaykur Rizespor maçıyla sona erdirdi.

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmişti.

Teknik direktör Marius Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK ise ligin ilk yarısını 6’şar galibiyet ve beraberlik ile 5 yenilgi alarak 24 puanla 9. sırada tamamladı. Gaziantep temsilcisi ligdeki son 4 maçında ise 2’şer galibiyet ve beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

Gaziantep FK’yle Fenerbahçe arasında Kalyon Stadı’nda oynanacak 18. hafta karşılaşmasını hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Fenerbahçe’de eksikler var

Fenerbahçe’de Gaziantep deplasmanında iki isim kesin olarak forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde, sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses, bu karşılaşmayı da kaçıracak. Ziraat Türkiye Kupası’nda Hes Kablo Kayserispor maçında sakatlanan Deniz Türüç’ün ise durumu yapılacak son antrenman öncesi belli olacak.

Öte yandan Fenerbahçe’de iki futbolcu Medipol Başakşehir maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu ve Vedat Muric, Gaziantep FK karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.



