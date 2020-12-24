Gaziantep durdurulamıyor

Süper Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-0'lık net bir skorla yenen Gaziantep FK'da yüzler gülüyor. 2018-2019 sezonunda Süper Lig'e yükselen ve teknik direktör Marius Sumudica ile yola çıkan Gaziantep ekibi, 2019-2020 sezonundaki 8'inciliğin ardından bu sezon da lige damga vuran ekipler arasında yer alıyor.

BİR MAĞLUBİYETLE LİGİN EN AZ KAYBEDEN TAKIMI

Bu sezon çıktığı 13 karşılaşmada yalnızca bir kez mağlup olan Gaziantep FK, ligin en az mağlup olan takımı konumunda. 2020-2021 sezonunun ilk maçında deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup olduktan sonra çıktığı 12 karşılaşmada aldığı 6 galibiyet ve 6 beraberlik ile yenilgi yüzü görmeyen Gaziantep FK, 24 puanla ilk 5 sıraya demir attı.

SON 21 MAÇTA SADECE 1 YENİLGİ

Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde oynadığı göze hoş gelen futbolla da futbolseverlerin gönlünde taht kurmayı başaran Gaziantep FK'nın serisi yalnızca bu sezonla sınırlı değil. 2019-2020 sezonunun son 8 haftasında da galibiyet yüzü görmeyen Gaziantep FK, 2020-2021 sezonunun ilk 13 haftasında ise yalnızca Galatasaray'a mağlup oldu ve ligde çıktığı son 21 maçta 9 galibiyet, 11 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

EN ÇOK BERABERE KALAN 2 TAKIMDAN BİRİSİ

Gaziantep FK aldığı 6 beraberlik ile sezonun en çok berabere kalan 2 takımından birisi konumunda. 13 maçın 6'sında sahadan beraberlikle ayrılan Gaziantep FK, yine 6 beraberliği bulunan Göztepe ile birlikte en çok beraberlik alan takım unvanını paylaşıyor.

5 ŞAMPİYONUN 4'ÜNE GEÇİT YOK

Gaziantep FK, yalnızca serisiyle değil, büyük maçlarda gösterdiği performansla da ön plana çıktı. Bu sezonki 13 haftalık süreçte ligde daha önce şampiyonluk kazanmış 5 takımla da mücadele eden Gaziantep FK; Galatasaray dışındaki rakiplerine kaybetmedi. Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başaran Gaziantep ekibi, Trabzonspor ile berabere kalmış, Galatasaray'a ise mağlup olmuştu.

SUMUDICA İLE SÖZLEŞME YENİLENECEK Mİ?

Gaziantep FK ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Marius Sumudica'nın geleceğiyle ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor. Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe galibiyeti sonrasında yaptığı açıklamada, "Sumudica ile yeni sözleşme için zamanımız var. Yönetim kurulu üyeleriyle Mart, Nisan ayı gibi konuşuruz diye bakıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Sumudica ise bu açıklama üzerine, başkanın açıklamasının kendisine haksızlık olduğunu, yurt dışından yüksek ücretli teklifler aldığını ve Gaziantep FK yönetiminden bir yenileme teklifi gelmesi halinde ise teklifi kabul edip etmeyeceğinin henüz belli olmadığını söylemişti.

Ata SELÇUK / İSTANBUL (DHA)