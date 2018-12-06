Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9’uncu haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği Bahceşehir Koleji’ni 65-63 mağlup etti.

Karşılaşmaya konuk Bahçeşehir Koleji hızlı başladı. İlk 5 dakikada rakibine 9 sayı farkla üstünlük sağlayan konuk ekip ilerleyen dakikalarda oyunun kontrolünü yitirdi. Ev sahibi ekip James ve Tomas’ın sayılarıyla farkı kapatarak öne geçti. Bu periyot 15-13 Gaziantep Basketbol’un üstünlüğüyle tamamlandı.

2’nci periyotta ev sahibi takım oyuna ağırlığını koyarak kontrolü eline aldı. Jekiri ve McKissic’in attığı sayılarla farkı açan Gaziantep Basketbol bu periyotu 36-23 önde kapattı.

3’üncü periyotta Gaziantep Basketbol farkı korumak için büyük çaba harcadı. Bahçeşehir Koleji Marcus ve Andy’nin sayılarıyla farkı kapatmak istedi. Bu periyot 51-41 Gaziantep Basketbol’un üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın son periyodunda büyük çekişme yaşandı. Her iki takımında sayı üretmekte zorlanırken, Gaziantep Basketbol rakibini 65-63 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 21 sayıyla Bahçeşehir Koleji'nden Andy Rautins oldu.

Bu galibiyetle ev sahibi Gaziantep Basketbol 4'üncü galibiyetini elde ederken, konuk Bahçeşehir Koleji de 4'üncü kez parkeden mağlup ayrıldı.

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Yener Yılmaz xx, Altuğ Köselerli xx, Ziya Özorhon xx

Gaziantep Basketbol: James xxx 11, Orhan Hacıyeva x 2, Vasiliauskas xx 7, Kadir Bayram x, Jekiri xxx 14, Marko Tomas xxx 16, McKissic xxx 11, Can Uğur Öğüt x 2, Doğan Şenli xx 5,

Başatrenör: Nenad Markovic

Bahçeşehir Koleji: Dewayne White Jr. xxx 11, Andy Rautins xxx 21, Marcus Slaughter xxx 10, Colom xx 9, Yiğitcan Turna x, Chris Babb x 3, Hakan Yapar x, Alper Özcan xx 9

Başatrenör: Stefanos Dedas

1. Periyot: 15-13 (Gaziantep Basketbol Lehine)

Devre: 36-23 (Gaziantep Basketbol Lehine)

3.Periyot: 51-41 (Gaziantep Basketbol Lehine)