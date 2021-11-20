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Gaziantep Basketbol-Türk Telekom maç sonucu: 83-72

ING Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında Türk Telekom’u 83-72 yendi.

20 Kasım 2021, Cumartesi 18:45 Son Güncelleme:
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Gaziantep Basketbol-Türk Telekom maç sonucu: 83-72

ING Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında Türk Telekom’u 83-72 yendi.

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Mehmet Keseratar, Kaan Büyükçil, Tolga Edis

Gaziantep Basketbol: Peterson 12, İsmail Cem Ulusoy 4, Luther 7, Gulley 17, Alpha Kaba 13, Orhan Haciyeva 9, Leo Harun Apaydın 4, Dusan Cantekin 3, Alp Karahan, Doyle 14

Türk Telekom: Perez 5, Harrison 10, Clemmons 21, Samet Geyik 2, Johnson 5, Berk Demir 13, Ellis 13, Dorukhan Engindeniz, Can Uğur Öğüt 3

1. Periyot: 23-20

Devre: 38-35

3. Periyot: 52-62

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