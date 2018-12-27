Gaziantep Basketbol telafi peşinde

Gaziantep Basketbol’un başantrenörü Nenad Markovic, son dönemdeki puan kayıplarına bu hafta konuk edecekleri İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında son vermek istediklerini söyledi.

27 Aralık 2018, Perşembe 12:50
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Gaziantep Basketbol telafi peşinde

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol’un başantrenörü Nenad Markovic, son dönemdeki puan kayıplarına bu hafta konuk edecekleri İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında son vermek istediklerini söyledi.

Markovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi başladıkları ligde iki haftadır mağlubiyet yaşadıklarını dile getirdi.

Bu süreçte galibiyete zaman zaman çok yaklaşmalarına rağmen kadrodaki eksiklikler ve küçük hatalar nedeniyle mağlubiyetin kaçınılmaz hale geldiğini belirten Markovic, "Son haftalardaki puan kayıplarına, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında son vermek istiyoruz. Tüm hazırlıklarımız bunun üzerine. Ümit ediyorum ki pazar günü taraftarımızın da desteğiyle yeniden bir çıkış yakalayacak sonucu elde ederiz." ifadelerini kullandı.

AA

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