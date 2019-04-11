Gaziantep Basketbol istikrar peşinde

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında TOFAŞ’a konuk olacak Gaziantep Basketbol’un genel menajeri Boray Dai, sezon sonuna kadar istikrarlarını ve sıralamadaki yerlerini korumayı hedeflediklerini söyledi.

Dai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TOFAŞ maçının her iki takımın ligdeki sıralamaları açısından önemli bir karşılaşma olacağını ifade etti.

Rakiplerinin kalitesinin ve gücünün farkında olduklarını belirten Dai, "Ayrıca rakibimiz, gerek organizasyon yapıları gerekse de yakalamış oldukları istikrarlı başarıyla saygıyı hak eden kulüplerin başında geliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Dai, bu sezon aldıkları sonuçlarla ve sıralamadaki yerleriyle adlarından söz ettirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Sezon sonuna kadar bu istikrarımızı ve yerimizi koruma hedefindeyiz. Bu maç özelinde, kazanırsak puan sıralamamızdaki yerimizi korumak adına önemli bir galibiyet almış olacağız. Seyir zevki yüksek keyifli bir karşılaşma olacağını düşünüyorum."

AA